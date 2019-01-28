بطولة «فريجي 1» لكرة القدم تنطلق 7 فبراير في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «فريجي 1» لكرة القدم عن التفاصيل الفنية والإدارية للنسخة الأولى من البطولة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية وراعي البطولة التي تقام في الفترة من 7 فبراير وحتى الثاني من مارس المقبلين تحت شعار «حمد بن سيف في القلب» بمشاركة 16 فريقا يمثلون مختلف أحياء وشعبيات المنطقة الشرقية.

حضر المؤتمر محمد شريف العوضي، مدير المنطقة الحرة بالفجيرة وعضو الهيئة العامة للرياضة، وخالد حسن المطيري، مدير البطولة وخليل يوسف عبدالباري المدير الفني، إضافة إلى الدكتور علي الملا المدير التنفيذي لمجموعة الملا القابضة وعبيد الكعبي رئيس الاتحاد العربي للغوص والإنقاذ، وطارق عبدالله مسؤول العلاقات العامة وعبدالرحمن عمارة مسؤول التسجيل وعلي زفار مدير الدعم الفني، وميثة المطيري وابتسام الشاعر لجنة الإعلام.

واستهل الشيخ عبدالله الشرقي المؤتمر بتقديم اسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسمو ولي عهده للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة، فضلا عن الاستراتيجية الثاقبة التي مهدت للنهضة الرياضية التي تشهدها إمارة الفجيرة التي باتت وجهة رياضية مميزة لإقامة كبرى البطولات العالمية والقارية والدولية في مختلف الرياضات والألعاب، كما تقدم بالشكر إلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي للدور الكبير في خدمة الرياضة والعمل على تطويرها، مشيرا إلى أن البطولة تهدف إلى جمع الرياضيين بشتى ألوانهم لفرق المناطق والفرجان دون التقيد بالأعمار للمنافسة على الجوائز ولقضاء أوقات الفراغ في هذه الأجواء المناخية الجميلة.

من جانبه أكد شريف العوضي حرص المنطقة الحرة على دعم كل النشاطات المجتمعية والرياضية، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في التشجيع على ممارسة الرياضة.

بدوره أثنى خالد المطيري، مدير البطولة على الرعاة، وفي مقدمتهم مجموعة الأهلي القابضة وهيئة المنطقة الحرة وملاعب يونايتد للعشب الطبيعي واوريكس للصناعات وغيرها من المؤسسات.