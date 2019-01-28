الأهلي يبحث عن استمرار الانتصارات في مواجهة دجلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع



يلتقي في العاشرة من مساء اليوم، الاثنين، فريق الأهلي مع وادي دجلة في الجولة ال20 للدوري الممتاز باستاد بتروسبورت، وهي المباراة التي يخوضها «المارد الأحمر» باحثاً عن الفوز لمواصل الانتصارات المحلية، حيث فاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف ومن بعدها إسقاط المقاصة بثلاثية نظيفة في واحدة من أفضل مباريات الأحمر هذا الموسم إن لم تكن الأفضل على الإطلاق.

ويبحث الأهلي عن الثلاث نقاط لاستكمال الرحلة الصعبة نحو التتويج ببطولة الدوري للمرة ال41 في تاريخه، ويحتل الأهلي المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة وله خمس مباريات مؤجلة، فيما يدخل الفريق الدجلاوي اللقاء مُحتلاً المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، ويتسلّح الأهلي في لقاء اليوم ب«كتيبة النجوم» التي بات يضمّها الفريق حالياً بعد ضم أكثر من لاعب مُميز في يناير/ كانون الثاني الجاري أمثال حسين الشحات ورمضان صبحي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد والأنجولي جيرالدو ومعهم محمد محمود الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مؤخراً، فضلاً عن اللاعبين المُصابين الذين أضافوا للأهلي قوة مؤخراً أمثال النيجيري جونيور أجايي والتونسي علي معلول وسعد سمير بجانب اللاعبين المتواجدين مع الفريق منذ فترة ويؤدون بشكل جيد أمثال ناصر ماهر وعمرو السولية وأيمن أشرف ومحمد هاني الذين يؤدون مع الفريق بشكل جيد ليستعيد المارد الأحمر جزءا كبيرا من قوته الدفاعية والهجومية وهو ما ظهر بوضوح في لقاء المقاصة الذي نال إعجاب الجماهير الأهلاوية.

في المقابل، يتطلع الفريق الدجلاوي بقيادة اليوناني تاكيس جونيس لتحقيق نتيجة جيدة تقفز بالفريق عدة مراكز في سباق الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر وهو مركز لا يُرضي طموح إدارة النادي ولا الجهاز الفني واللاعبون، لذا فهناك تركيز من الجميع لتقديم عروض جيدة في الفترة المقبلة بدءاً من لقاء الأهلي الليلة، ودخل الفريق معسكرا مغلقا لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة الأهلي، كما أنهى مسؤولو النادي الدجلاوي إجراءات قيد الثنائي رمزي خالد والغاني يعقوبو في قائمة الفريق وذلك بعد ضمهما بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وانضم الغاني يعقوبو الظهير الأيسر لأرجوتيلس اليوناني وليرس البلجيكي، ورمزي خالد الظهير الأيمن للاتحاد السكندري، لصفوف وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المنتظر أن يسجل يعقوبو الظهور الأول مع فريقه الجديد في مواجهة الأهلي، خاصة بعدما قدم اللاعب مستوى جيدا خلال الوديتين اللتين خاضهما مع دجلة، كما سيتواجد رمزي على مقاعد البدلاء كورقة رابحة للخواجة اليوناني تاكيس جونيس.