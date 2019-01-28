الوصل يعيد مينديز ويعير سوك لموانجتونج التايلاندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الوصل أمس عن استعادة البرازيلي رونالدو مينديز من صفوف فريق الفجيرة وانضمامه إلى صفوف الإمبراطور رسمياً، وأشار النادي على موقعه الرسمي أن عودة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناءً على طلب من الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني الجديد للفريق الأول.

وأكدت شركة كرة القدم بالنادي أنها أكملت الاتفاق مع نظيرتها شركة نادي الفجيرة، بعودة مينديز ليعزز الجناح البرازيلي هجوم الفريق في المرحلة المقبلة والمهمة للفريق الأصفر خاصة على مستوى الدوري والذي يحتل فيه الوصل موقعاً متأخراً وقريباً من صراع الهبوط، وتأتي عودة مينديز على حساب المدافع الكوري اوه بان سوك الذي وافقت شركة الوصل على إعارته إلى فريق موانجتونج يونايتد التايلاندي لمدة عام واحد.

هذا وتقدم مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي،برئاسة راشد بالهول المهيري بجزيل الشكر والامتنان إلى الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة وأعضاء مجلس إدارة الفجيرة على تعاونهم المثمر والبناء في إتمام صفقة انتقال المحترف البرازيلي رونالدو مينديز، وتسهيل عملية عودته إلى صفوف الإمبراطور الوصلاوي مجدداً.

بدوره أعرب رونالدو مينديز عن سعادته بالعودة مرة أخرى إلى نادي الوصل الذي تألق في صفوفه طوال السنوات الماضية، معرباً عن خالص شكره وتقديره للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة وأعضاء مجلس إدارة النادي على تعاونهم مع نادي الوصل وتحقيق رغبته بإتمام عودته مجدداً إلى الإمبراطور، مبدياً رغبته في أن يكون على قدر الثقة الكبيرة التي وضعها مدرب الفريق لورينت ريجيكامب به، وأن يساهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره في الفترة القادمة.

ومن جانب آخر تشيرالتوقعات إلى أن المدافع العُماني عبدالله خميس والمسجل في قائمة الفريق كلاعب مقيم سيكون هو اللاعب المسجل في خانة محترف رابع في الكشف الآسيوي.