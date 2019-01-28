ديوكوفيتش «قياسي» في أستراليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول لقب فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس فوزاً سهلاً أمس في النهائي على غريمه الإسباني رافايل نادال 6-3 و6-2 و6-3.

واللقب هو السابع لديوكوفيتش (31 عاما) في ملبورن فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا وبطل الموسمين الماضيين، والثالث توالياً في البطولات الكبرى، والخامس عشر في مسيرته الاحترافية التي انطلقت في 2003.

وحقق الصربي فوزه ال 28 على غريمه الإسباني نادال (32 عاما) مقابل، 25 هزيمة، لكنه السادس في البطولات الكبرى مقابل تسع هزائم.

وبعد عملية في الكوع وخروج من ثمن نهائي البطولة الأسترالية ومن نادي ال 20 الأوائل في التصنيف العالمي، انخفضت معنويات النجم الصربي وسيطر عليه انعدام الثقة بالنفس، لكن سرعان ما تجاوز هذا الوضع من خلال إعادة التعاون مع مدرب نجاحاته السابقة السلوفاكي ماريان فايدا، وبدأ من جديد خطاً تصاعدياً في النصف الثاني من الموسم توجه بلقبين كبيرين في ويمبلدون الإنجليزية وفلاشينج ميدوز الأمريكية.

وبات ديوكوفيتش أول لاعب يستطيع، للمرة الثالثة، إحراز ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية (3 ألقاب بين 2011 و2012، و4 ألقاب بين 2015 و2016)، وانفرد بالمركز الثالث في تصنيف اللاعبين الأكثر تتويجاً في الجراند سلام متقدماً على الأمريكي بيت سامبراس.

وقال ديوكوفيتش: «أحاول فقط التفكير في مشواري خلال ال 12 شهراً الماضية. لقد أجريت العملية قبل 12 شهراً بالضبط. أنا أقف الآن أمامكم وأستطيع اليوم الفوز بهذا اللقب، وثلاثة من أصل أربعة ألقاب كبيرة تواليا، هذا أمر رائع. أنا عاجز عن الكلام».