ختام مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مسابقة مزاينة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصقور 2019، والتي نظمتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، وذلك في ميدان نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح في أبوظبي، وزار اللواء فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، موقع المزاينة، واستمع إلى شرح موجز من لجنة التحكيم حول آلية ودقة التحكيم في المسابقة، والتي يتم نشرها على اللوحات الإلكترونية بشكل مباشر أمام الجمهور.

وتجول المزروعي في معرض صور «الصقار الأول»، والذي يضم أكثر من 40 صورة ل«الصقار الأول» المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تؤكد مدى الاهتمام الكبير الذي كان يوليه المغفور له للصقور والصقارة.

وسجلت النتائج النهائية لمسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019، في شوط التسعيرة بيور جير جرناس رئيسي، عن تقدم الطائر الذي يملكه ضحي علي صياح محمد المنصوري بالمركز الأول، أما في شوط التسعيرة بيور قرموشة جرناس رئيسي، فقد حصل على المركز الأول الطائر الذي يملكه راشد علي محمد علي الظاهري، وأسفرت نتائج شوط النقدي بيور شاهين فرخ، عن فوز الطائر الذي يملكه سالم بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري بالمركز الأول.