فهد بن جمعة: نحتاج إلى إنجاز كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجد فريق 18سنة في نادي الرمس خلف «الأبيض» في مباراة أستراليا، وأشاد فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية الذي رافق الفريق إلى ملعب المباراة بفريق 18سنة، وقال: إنه يقدم مستويات جيدة جدا، وقد تعادل في آخر مباراة مع العين 2-2، وأثنى على جهد الخبير طاهر والمشرفين على الفريق والجهاز الفني.

متفائلون بتجاوز قطر في نصف النهائي

عن مبادرة الدعم، قال «ما قمنا به أقل واجب تجاه منتخبنا، والخطوة تنمي في اللاعبين الشباب حب الوطن والتعود على دعم كل ممثليه وأيضا تشجعهم على تطوير قدراتهم ليصلوا إلى مرحلة اللعب للمنتخب».

وأكد فهد عبدالله استمرار الدعم، مشيراً إلى أن النادي سيكون متواجدا في المباراة المقبلة أمام قطر.

واعتبر فهد عبدالله بن جمعة أن الكرة الإماراتية بحاجة إلى إنجاز كبير وإلى الفوز بلقب كأس آسيا، وقال: لم نوفق في الحصول على هذه البطولة من قبل، كل محاولاتنا السابقة لم يكتب لها النجاح، صحيح أننا كنا قريبين في اكثر من مرة من نيل لقب لكن الحقيقة أن اسم الإمارات حتى الآن لم يدون ضمن الدول التي حصلت على البطولة، من المهم جدا لكرتنا أن نحرز هذا اللقب، سيتغير الكثير من الأمور إلى الأحسن وستحدث نقلة كبيرة في الطموحات وفي التخطيط ستنعكس على الأندية والمنتخبات، وأعتقد أن هناك فرصة كبيرة أتيحت لنا من خلال تنظيم هذه البطولة، لقد تفاءلنا خيرا منذ البداية كوننا البلد المنظم وها هي النتائج تضعنا في الطريق الصحيح وتقربنا من هدفنا.

وأضاف: تحقيق أحلامنا على بعد مباراتين، ولا شك أن المهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة، بعزيمة الرجال ودعم جماهيرنا كل شيء ممكن، تجاوزنا أستراليا ولا يوجد ما يمنع أن نتجاوز قطر، هذه الأدوار تحسم المباريات فيها من خلال تفاصيل صغيرة وليست لها علاقة بالأفضلية والترشيحات على الورق، هذه المباريات تلعب فيها عوامل الحماس والإصرار والروح القتالية دورا بارزا، ومنتخبنا أثبت أنه قادر على التفوق في المواجهات الصعبة والاختبارات الكبيرة وأرى أن الفوز باللقب ممكن جداً فقط علينا أن نركز أكثر في لقاء الثلاثاء وأن نعرف كيف نستغل التفاصيل والجزئيات الصغيرة، لدينا ثقة كبيرة في منتخبنا ومتفائلون بتجاوز قطر وبلوغ النهائي.



الملاحي: الأبيض رفع رأسنا



أشاد خليفه راشد الملاحي عضو مجلس إدارة نادي العروبة رئيس اللجنة الفنية بنجوم الأبيض والمدرب زاكيروني وبالجماهير الإماراتية، وأثنى على الأداء القوي أمام أستراليا وقال: رفع الأبيض رأسنا بفوزه على أستراليا وببلوغه هذا الدور، ما تحقق يدعو للفخر، لقد تحول المنتخب من فريق غير مرشح إلى صاحب حظوظ وافرة، بغض النظر عن الأداء في الأخير تحقق الهدف.

وتابع: الأهم أن نكمل المشوار وأن نستغل الظروف والفرصة، أعتقد أن عامل الجمهور مهم جداً ومؤثر في هذه الأدوار ويجب الاستفادة منه، واعتبر أن الأبيض سيخوض مباراة «العنابي» بدوافع كبيرة ومعنويات عالية.

وأكد الملاحي أن المنتخب مؤهل لتجاوز منافسه وأنه قادر على الوصول إلى النهائي، وقال «ثقتنا بعيال زايد لا تحدها حدود، نراهن عليهم وننتظر أن يسعدوا شعب الإمارات بالحصول على كأس البطولة».