«الأبيض» جاهز لـ «العنابي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

ينهي منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته واستعداداته مساء اليوم لموقعة العبور المرتقبة غداً أمام منتخب قطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019، وسط تفاؤل كبير في معسكر الأبيض في العاصمة أبوظبي للوصول إلى المباراة النهائية في البطولة عبر بوابة العنابي.

ويكمل الأبيض تدريباته في الساعة السادسة من مساء اليوم، على ملعب جامعة نيويورك في منطقة السعديات بأبوظبي، وأجرى المنتخب مرانه الرئيسي مساء أمس على نفس الملعب بقيادة الإيطالي زاكيروني، وقف من خلاله المدرب على اختبار الخطة التي يخوض بها اللقاء المهم.

سيخضع المدافع محمد أحمد إلى تدخل جراحي في الركبة لإصابته في مباراة أستراليا، وبالتالي انتهى مشواره مع الأبيض في البطولة، فيما تدرب المدافع فارس جمعة مع اللاعبين عقب الاطمئنان على صحته بعد إصابته في المباراة الأخيرة.

ومما يزيد من الثقة الكبيرة بمهمة المنتخب في المباراة المنتظرة هو الظهور الجيد للأبيض في مباراة العبور إلى دور الأربعة أمام بطل النسخة الماضية التي طمأنت الجماهير إلى تصاعد مستوى الفريق الذي قدم ملحمة رائعة في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

من جهته، أعرب حسن سعيد الكندي لاعب منتخبنا الوطني السابق، عن سعادته بتخطي «الأبيض» لمنتخب أستراليا، مشيراً إلى أن الروح القتالية التي قدمها اللاعبون أدت إلى إقصاء بطل النسخة الماضية في ملحمة بطولية أسعدت القاعدة الجماهيرية التي ساندت الأبيض، مؤكداً أن المنتخب قادر على الوصول إلى نهائي الكأس وتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى.

وقال: منتخبنا قدم مباراة قوية، وأظهر معدنه بأداء مميز وروح قتالية كانت العنوان الأبرز للمواجهة الصعبة أمام منتخب بقيمة الكنجارو، وأشكر لاعبي الأبيض على الجهد الذي بذل داخل الملعب بعزيمة وإصرار الأبطال، وشاهد الجميع مشهد البطل فارس جمعة وإصراراه على إكمال المهمة رغم الإصابة.

ولفت حسن سعيد إلى أن الأبيض قادر على تجاوز منافسه والعبور إلى النهائي، مبيناً أن الفوز على العنابي يحتاج إلى التركيز والهدوء والتحكم في الأعصاب، وتقديم أفضل ما لدى لاعبينا واللعب بروح قتالية على كل كرة طوال ال 90 دقيقة».

وتمنى لاعب منتخبنا السابق أن يواصل الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، الاعتماد على نفس الطريقة التي خاض بها مباراته الأخيرة، والذي تخلى فيها عن الاعتماد على 3 محاور وهذا الوضع أسهم في خلق عمق هجومي، وأبدى رغبته في الدفع بالمهاجم أحمد خليل الذي يساهم في زيادة الفعالية الهجومية وتخفيف الضغط على مبخوت، ولفت إلى أن إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين كان إيجابياً من خلال الدفع بالمدافع وليد عباس للمرة الأولى أمام أستراليا.

وقال عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات، إن دعم القيادة الرشيدة للمنتخب الوطني له بالغ الأثر في تأهل الأبيض إلى دور نصف النهائي في كأس آسيا الإمارات 2019، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة ظلت على الدوام، الداعم الأول لكل ممثلي الوطن في مختلف المجالات، وكانت خلف كل إنجاز يتحقق في الرياضة الإماراتية بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص.

وأعرب الجنيبي عن بالغ امتنانه لما تقدمه الدولة من دعم وما تبديه من اهتمام بشأن المنتخب، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة لم تكتفِ بالدعم فقط، بل حرص أصحاب السمو الشيوخ على حضور المباريات من أجل تشجيع اللاعبين وشحذ هممهم، لتقديم كل ما يملكون من أجل الوطن، مضيفاً أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الرعاية التي يحظى بها الأبيض من القيادة الرشيدة.

وقال: «كانت سعادتنا كبيرة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مباراة ربع النهائي أمام قرغيزستان، وكان لحضور سموه أثره الواضح في تأهل الأبيض إلى الدور التالي، وفي مباراة أستراليا حرص سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم، على مساندة اللاعبين من داخل الملعب، فتحقق النصر الغالي على حامل اللقب».

وتمنى الجنيبي أن يواصل المنتخب مشواره في هذه البطولة، وينجح في تحقيق تطلعات الجميع بالحصول على لقب هذه النسخة، مبدياً تفاؤله بقدرة نجوم الأبيض على كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإماراتية، مضيفاً أن نجوم الأبيض كلهم عزيمة وإصرار على تحقيق كأس البطولة وإهداء الإنجاز للقيادة الرشيدة، وأشاد الجنيبي بدور الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي زاكيروني، وكذلك الفريق الإداري والطبي وكل عنصر من عناصر المنتخب.

وأكد لاعب منتخبنا الوطني إسماعيل أحمد، أن انتصارات المنتخب الوطني لن تتوقف، وأن الأبيض سيستمر في تقدمه في بطولة كأس آسيا، وذلك بفضل الدعم غير المحدود الذي يجده من أنصاره في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أن ما حققه المنتخب من تفوق كان للوقفة الجماهيرية نصيب الأسد فيه.

ووعد إسماعيل أحمد بمواصلة القتال في مباراة نصف النهائي من أجل ضمان بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وحول المباراة المقبلة قال إسماعيل أحمد، إنهم جميعاً يدركون أهميتها وضرورة تحقيق الفوز فيها باعتبارها جواز مرور للمباراة النهائية، لافتاً إلى أن الأبيض لن يقبل بمغادرة البطولة من هذه المرحلة، لأنه يسعى لتحقيق الهدف التاريخي، متمنياً أن يوفق اللاعبون في تحقيق التطلعات.