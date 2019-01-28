خورفكان يتعاقد مع المهاجم الأوكراني ميرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان:”الخليج 365”



أكمل نادي خورفكان تعاقده الرسمي مع المهاجم الأوكراني ميروسلاف سلالوف الملقب بميرو «19 عاما» وقيده في كشوفات الفريق خلفاً للبرازيلي ماركوس الذي عاد إلى ناديه السابق الحمرية.

وتم أمس توقيع العقد مع اللاعب الأوكراني حتى نهاية الموسم الكروي بحضور عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس الإدارة الذي أثنى على اللاعب ومهاراته الهجومية متمنياً أن يشكل الإضافة المرجوة للفريق وأن يساهم بجانب زملائه اللاعبين في تحقيق طموحات النادي، مشيراً إلى أن اختياره جاء بناء على رغبة الجهاز الفني الذي يقوده المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر بعد رصد ومتابعة لمسيرته الكروية فضلاً عن حاجة الفريق للاعب هداف يترجم جهود زملائه اللاعبين ويعرف طريق الشباك، لافتاً إلى أن اللاعب ميرو بالرغم من صغر سنه فإنه يملك سجلاً حافلاً بالمشاركات عبر اللعب في عدة دوريات أوروبية ممتازة حيث لعب في الدوري الروسي لفريق أنجي والذي لعب له كل من البرازيلي روبرتو كارلوس والكاميروني صامويل ايتو، كما لعب بالدوري الأوكراني الممتاز لأحد أكبر الأندية ميطالورج دونيسك، كما خاض تجربة ناجحة في الدوريين الألماني والنمساوي، بالإضافة إلى مشاركته في الدوري الدنماركي، وكان خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في طريقه إلى الانتقال إلى أحد الفرق الكبيرة في الدوري البولندي الممتاز قبل أن ترصده أعين مسؤولي نادي خورفكان وتم إقناعه بالالتحاق بالفريق وخوض تجربة جديدة في المنطقة الخليجية رغم الإغراءات الأوروبية، مشيرا إلى أن إدارة ناديه تعي أهمية المرحلة المقبلة وتسعى جاهدة لتوفير أفضل السبل لخدمة الفريق وتحقيق تطلعات أبناء خورفكان بالصعود لدوري الخليج العربي واستعادة الأمجاد السابقة.

من جانبه أعرب اللاعب ميروسلاف عن سعادته بحفاوة الاستقبال والانضمام إلى فريق خورفكان وخوض تجربة جديدة مع الكرة العربية بعد تجاربه الناجحة في أوروبا.