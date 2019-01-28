عبدالمنعم الهاشمي: رياضة الإمارات محظوظة بقيادتنا الرشيدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجه عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه لنشر وتطوير لعبة الجوجيتسو في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الرياضة الإماراتية محظوظة بشيوخها وقادتها، وأن الجوجيتسو لم تعد مجرد رياضة، لكنها أصبحت ثقافة مجتمع، تحمل الكثير من القيم والمعاني السامية، أهمها الانضباط والإصرار والصبر والتحمل والشجاعة والعزيمة، وتسهم في بناء أجيال فوية قادرة على تحمل تبعات الحاضر والمشاركة الفعالة في بناء حضارة المستقبل.

وقال الهاشمي: الجوجيتسو تتطور في كل إمارات الدولة، وهدفنا أن تدخل كل البيوت، وأعتقد أن المدارس تقوم بدور كبير في نشر وتطوير اللعبة، الأسرة عليها دور كبير أيضا تضطلع به مع الاتحاد والمدرسة، ولولا هذا المثلث ما وصل عدد ممارسي هذه الرياضة حاليا إلى أكثر من 140 ألف لاعب ولاعبة، المجالس الرياضية والأندية دخلت على الخط أيضا في المرحلة الأخيرة، وتقوم بعمل رائد لدعم برامج الاتحاد في نشر ثقافة الجوجيتسو.

وأضاف: أتقدم بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وكل أعضاء المجلس، على الدعم الكبير الذي قدموه لإنجاح الجولة الثانية لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو المخصصة لأبناء الإمارات من منتسبي الأندية، والتي أقيمت بنادي الشارقة أخيرا، وخرجت بأفضل صورة.

من ناحيته عبر يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة، وبالجهد الكبير الذي بذله كل المعنيين في الشارقة، مؤكداً أن حرص كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لألعاب الدفاع عن النفس، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسليمان الهاجري رئيس شركة الشارقة للألعاب المصاحبة يؤكد الاهتمام الكبير بالحدث.