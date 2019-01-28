حامد بن زايد يتوج الفائزين بكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، بمنطقة الفلاح في أبوظبي، ختام منافسات النسخة السادسة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، والتي سجلت نجاحات كبيرة، وسط مشاركة نحو 2444 صقراً وأكثر من 289 صقاراً في 83 شوطاً وبجوائز 27 مليون درهم و63 سيارة، وذلك على مدار 13 يوماً، بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين.

وتوج سموه عقب ختام المنافسات الفائزين بالأشواط النهائية للبطولة، وهي 3 أشواط لأصحاب السمو الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح، بحضور فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسلطان المحمود المدير التنفيذي للنادي.

وسيطرت صقور الظفرة على المركزين الأول والثاني في فئة الشيوخ، حيث فاز الصقر «64» باللقب بعدما قطع مسافة السباق في 16.108 ثانية، متفوقاً بفارق 0.401 ثانية عن الصقر «99» من نفس الفريق والذي حل في المركز الثاني، فيما جاء الصقر «47» من فريق إف 3 كيه في المركز الثالث.

وأهدى الصقر «ظلام» مالكه سيف بن حريز الفلاسي لقب العامة المفتوح، بعد أن احتل المركز الأول ، وجاء ثانياً حميد راشد أحمد المانع المنصوري عبر الصقر «المين»، وفي المركز الثالث جاء الصقر «1» لخليفة محمد سعيد المنصوري .

وفي آخر الأشواط والمخصص للعامة ملاك توج سالم بن ناصر بن مذكر الهاجري عبر الصقر «106» بالمركز الأول ، وأحرز نفس المالك المركز الثاني عبر الصقر «غنيم»، فيما أنهى السباق في المركز الثالث الصقر «تي 14» لحميد محمد سعيد راشد الطاير.

وحصل بطل كل شوط من الأشواط الثلاثة في ختام البطولة على جائزة (سيارة و500 ألف درهم).

وقدم سموه جائزة صقار الموسم في النسخة السادسة والمقسمة إلى 3 فئات لخليفة بن أحمد بن مجرن عن فئة الشيوخ، وخلفان بطي القبيسي للعامة مفتوح، وسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري لفئة العامة ملاك، وحاز صقار الموسم عن كل فئة جائزة مالية بقيمة 50 ألف درهم.

عقب ذلك كرم سموه الداعمين والرعاة وهم اللواء حماد الحمادي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ومحمد غانم المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور، ومحمد عبدالله ممثل المسعود للسيارات، وعبدالله راشد السويدي رئيس لجنة الصيد البري والمقناص، كما كرم سموه أعضاء لجنة المسابقات في نادي أبوظبي للصقارين، بالإضافة إلى كوادر ورئيس لجنة التحكيم.

من جهته، ثمن فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين حضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي اليوم الختامي للبطولة الغالية، وقال إنها خير دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بنهضة الرياضات التراثية ودورها الرائد في دعم مسيرة تقدمها.