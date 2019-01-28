شكرا لقرائتكم خبر عن العين يخسر أمام الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز الفجيرة على العين 2-1 أمس في مباراة ودية أقيمت بينهما في استاد خليفة بن زايد، وقاد «الزعيم» المدرب الكرواتي زوران رغم ما يتردد عن قرب رحليه إلى الهلال السعودي.

وعلم «الخليج الرياضي» أن زوران أبلغ إدارة العين بالفعل بعدم استكمال عقده، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

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