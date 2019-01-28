ختام مثير لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت فعاليات ختام بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية 2019، منافسات مثيرة خلال أشواط البطولات ال 12 التي توزعت ألقابها على المرابط المختلفة. وشارك في الفعاليات التي أقيمت على مدى 6 أيام بنادي أبوظبي للفروسية، 634 من الخيول العربية الأصيلة من 228 مالكاً.

شهد الختام الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعصام عبدالله مدير الجمعية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد التوحيدي المدير التنفيذي لمربط دبي، وخليفة النعيمي مدير إسطبلات الأريام وعدد كبير من الملاك والمربين.

بدأت فعاليات الختام بأشواط البطولات المحلية المحلية، وتصدرت «جي ايه ليالي الجزيرة» لمربط صالح عمر بن حيدر، بطولة المهرات ونالت اللقب الذهبي وانتزعت «اس كي دنانير» لمربط الصقران، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة.

وحصل «دي مشجي» لمربط رأس الخيمة، على اللقب الذهبي للأمهار، وحصد «حيزوم» لزياد عبدالله إبراهيم كلداري، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وتوشحت «دي مرمرة» لمحمد الجوعان مبارك الشامسي، بذهبية الأفراس، وحلق «مجيب عذبه» لمحمد أحمد عبدالله آل علي، باللقب الذهبي للفحول، وشهدت أشواط الختام للبطولة الوطنية تنافساً قوياً بين الخيول المشاركة واستهلت الألقاب الذهبية المهرة «ار كي سديم» لجمال البلوشي، التي توجت بلقب المهرات.

وذهبت البطولة الذهبية للمهرات بعمر سنة إلى «دي عسلية» لمربط دبي، وحصلت على الوصافة واللقب الفضي، «براقة الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، فيما نالت البرونز «جورية البستان» لمربط البستان.

وحصد «محبوب الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، ذهبية الأمهار، وحصل على الفضية، «ميس المياس» مربط المياس، فيما نال البرونزية «اس كيو شداد» لعبدالله محمد خلف العتيبة.

وتوشحت باللقب الذهبي لبطولة الأفراس «اليكسير اوف شنجهاي إي آي» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وجاءت وصيفة ونالت الفضة «دي خطافة» لمربط الجواهر، فيما حصلت على البرونز «اف اس فنزويلا» لخالد غانم العميري.

وانتزع «دي مزيان» لمربط دبي، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحصل على الفضة «متباهي الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، ونال البرونز «الأريام شكلان» لإسطبلات الأريام.

وحصد «اس كيو بركان» لأحمد محمد خلف العتيبة، اللقب الذهبي للفحول، ونال الفضة «غلاء اوف شنجهاي» لبخيت سعيد نوبي الكتبي، فيما حصل على البرونز «داندي ام بي إي» لجاسم محمد عبدالله النقبي.

أما الجوائز الخاصة لبطولة الإمارات الوطنية فقد نال «ع ج براكة» لمربط عجمان جائزة كأس الشيخ زايد، فيما ذهب لقب جائزة الإمارات إلى «دي مرج» لحامد محسن الحارثي.

وأكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جميعة الإمارات للخيول العربية، أن الجمعية وبتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ماضية في تنفيذ أهدافها وخططها بتشجيع الملاك والمربين للخيول العربية الأصيلة لاقتناء أفضل الخيول والسلالات الجيدة، وتوفير كل ما يساعدهم في ذلك، مشيراً إلى أن الجمعية تكرس كل إمكانياتها لإقامة المسابقات والمنافسات التي تلبي كل احتياجاتهم.

وقال عصام عبدالله مدير جمعية الإمارات للخيول العربية، إن هذه النسخة من بطولة الإمارات الوطنية جاءت قوية ومميزة كونها تضم صفوة الخيل بعد رفع الاشتراطات للخيول المشاركة من حيث معدلاتها.

ومن جانبه قال محمد الحربي مساعد مدير جمعية الإمارات للخيول العربية ومدير البطولة، إن البطولة ناجحة من جميع النواحي الفنية والتنظيمية مشيداً بأداء جميع فرق العمل التي بذلت جهوداً كبيرة لإخراج البطولة بهذا المستوى.

وبدوره أشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية ببطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيول العربية ووصفها بأنها منعطف وطني في تطور مستوى البطولات في الإمارات.