نهاية حزينة لأحلى حلم عشته مع أجمل الأصدقاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سنة هذا الكون ألا يستمر البطل بطلاً للأبد، سنة الحياة أن بعد الارتفاع نزولاً، وبعد الصعود هبوطاً، لكن «دبي ملينيوم» أبى أن يهبط كالآخرين، كانت نهايته حزينة، تماماً كبقية الأبطال عبر التاريخ، تحبهم الجماهير، وتعشقهم الحشود، ولا يرضون بالرحيل بطريقة عادية، بل بطريقة تخلدهم في نفوس وقلوب عشاقهم.

في 22 أبريل 2001، أصيب «دبي ملينيوم» بوعكة صحية، وفي اليوم التالي خضع لعملية جراحية بسبب تعرضه لنوبة مغص، وعلى إثر العملية حدثت مضاعفات، وفي 24 أبريل. تم تشخيصه ب«داء العشب» الحاد.

هذه الجملة هي آخر ما ترغب سماعه، فهذا المرض هو بمثابة حكم الإعدام!

حفنة من العشب كانت كفيلة بالقضاء عليه، يصيب «داء العشب» الأعصاب التي تتحكم بالجهاز العصبي للخيول، فلا يستطيع جسده المقاومة.

يوم الأربعاء 25 أبريل، سافرت من دبي إلى نيوماركت للبحث فيما يمكننا فعله، إلا أن حالته تدهورت بعد أيام، وأجريت له عملية ثالثة يوم الأحد 29 أبريل، وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها مع فريق من أفضل الأطباء فقد كان واضحاً أنه ما من حل لمشكلته.

اضطررت لاتخاذ أقسى قرار يمكن أن يتخذه مالك خيل، أقسى قرار يمكن أن يأخذه محب وصديق للخيل مثلي، أقسى قرار يمكن أن تأخذه وأنت تعرف أنك تملك أعظم حصان في العالم.. قرار مؤلم بإنهاء حياته ووضع حد لمعاناته الشديدة.

بعد العملية الثالثة، أعطيت أوامري بأن يتركوه ليموت في هدوء، لم يفق «دبي ملينيوم» من غيبوبته تلك بعد العملية.

وما زلت لم أفق من أجمل حلم عشته مع أجمل صديق وأعظم حصان في العالم.