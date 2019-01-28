المرزوقي بطل الكنعد وإبراهيم أول السكل في ختام بطولة أبوظبي للصيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الجولة الثانية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل نجاحاً كبيراً في اليوم الختامي للبطولة، التي نظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وبمشاركة كبيرة بلغت 180 قارباً وزورقاً في هذه النسخة، وحصد لقب السمكة الأثقل في فئة الكنعد عبد الفتاح المرزوقي بوزن وقدره 25.52 كيلوجرام، في حين حل ثانياً خالد خلفان الرميثي بوزن وقدره 25.50 كيلوجرام ليكون الفارق بين الاثنين هو جرامات معدودة فقط حسمت اللقب لمصلحة المرزوقي.

وحل في المركز الثالث جمعة محمد عبدالله بوزن وقدره 25.16 كيلوجرام أيضاً، وبفارق جرامات فقط عن صاحب المركز الأول، في حين سجل في فئة السكل المركز الأول إبراهيم محمد المرزوقي باصطياد سمكة وزنها 35.56 كيلوجرام، وحل ثانياً خالد صالح عبيد بوزن وقدره 26.32 كيلوجرام، وحل ثالثاً عبدالله بطي القبيسي بوزن وقدره 23.22 كيلوجرام.

وتوج الفائزين في الختام سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهزاع محمد بن ربيع المهيري رئيس مجموعة الطيار راعي الحدث والبطولة، وعبدالسلام فيروز مستشار التسويق في النادي.

من ناحيته، قدم سالم الرميثي التهنئة لكل الفائزين في المراكز الأولى، وكل المشاركين أيضاً في ثاني جولات البطولة، وأكد أن المنافسة أقيمت في الأجواء المثلى والفضلى، لا سيما أن أيام إقامة السباق قد رافقها جو مثالي للصيد، وقال: «وفقنا كثيراً في اختيار التوقيت الملائم لإقامة المنافسة بين المتسابقين، وكانت أجواء صيد رائعة خاصة مع الأوزان والأسماك التي أحضرها الجميع طوال أيام المسابقة، التسليم كان مسموحاً في أي وقت طوال الأيام الثلاثة للجميع، وقد كانت هناك أريحية في طريقة القدوم وتسجيل الأوزان المختلفة لكل البحارة والصيادين».

من جهته، أعرب هزاع محمد بن ربيع المهيري عن السعادة الكبيرة لمشاهدة الإقبال والحضور في منافسات صيد الأسماك من كافة البحارة والنواخذة؛ حيث أكد أن الأجواء الشبابية الجميلة والتي عاشها الجميع في منافسات البطولة قدمت المكانة المهمة التي تحتلها هذه الرياضة في قلوب أبناء الإمارات، وقال: «ما شاهدناه من إقبال ومشاركة في منافسات الصيد يكشف لنا عن المكانة الكبيرة التي تحتلها هذه البطولة في قلوب الجميع، وما يحملونه من لهفة في أن يكون هناك استمرار لهذه البطولة وجولات الصيد».