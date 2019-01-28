ميثاء بنت محمد تقود بولو الإمارات لفوز ذهبي على أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات إلى فوز غال على منافسه القوي فريق أبوظبي وبنتيجة 8 مقابل 7 أهداف بعد تعادلهما في الوقت الأصلي «5 أشواط» بنتيجة 7 مقابل 7 أهداف ليلعبا وقتاً إضافياً سادساً حسمه نجم فريق الإمارات توماس بانلو بالهدف الذهبي ليحصد أول فوز له بالكأس الفضية.

وكان تألق سموها وراء فوز الفريق بعد أن أحرزت هدفاً رائعاً بعد مجهود فردي انفردت على إثره بالمرمى وأودعتها دون عناء لترجح كفة فريقها في أصعب الظروف، وقد شهدت المباراة تقدم فريق أبوظبي طوال الأشواط الثلاثة الأولى بفضل قيادة فارس اليبهوني وهداف الفريق الفريد كابيللو «4 أهداف» إلا أنه مع نهاية الشوط الرابع نجح فريق الإمارات في إدراك التعادل بخمسة أهداف مع أبوظبي وبالسبعة مع نهاية الوقت الأصلي، ثم حقق الفوز، وقد لعب هداف الفريق «اليجاندرو موزيو» دوراً في الفوز بإحرازه 4 أهداف.

وكان فريق غنتوت قد تغلب على فريق ذئاب دبي ب8 أهداف مقابل 5 أهداف حيث تعادل الفريقان في الشوط الأول بهدفين لكل منهما ثم أنهى غنتوت الشوط الثاني متقدماً ب5 أهداف مقابل هدفين، ولم يشهد الشوط الثالث سوى هدف واحد أحرزه الذئاب وفي الشوط الرابع نجح غنتوت في إحراز هدفه السادس أما الشوط الخامس والأخير فقد نجح كل فريق بتسجيل هدفين لتنتهي المباراة لصالح فريق غنتوت 8 -5.

وستشهد البطولة اليوم مباراتين بعد أن منحت القرعة الفرق يوم راحة إضافياً، حيث يلتقي ديزرت بالم مع زيدان ومهرة مع الحبتور.