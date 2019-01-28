أحمد بن سعيد يتوّج الأمريكي ديشامبو بطلاً لجولف دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، المصنف الخامس عالمياً الأمريكي بريسون ديشامبو بلقبه الأول تاريخياً في مسيرته الاحترافية التي تعود إلى العام 2016، بعد أن نجح الشاب البالغ 26 ربيعاً برقم قياسي جديد بلغ 24 ضربة تحت المعدل في الفوز بلقب بطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» للجولف، التي أسدل الستار عن نسختها الثلاثين وأقيمت منذ الخميس الماضي، على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف، بإجمالي جوائز بلغت ثلاثة ملايين دولار، وشهدت على مدار الأيام الأربعة الماضية منافسة بين 150 من نخبة لاعبي العالم.

وعقب انتهاء المنافسات توجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رفقة رينالد أشيلمان، الرئيس التنفيذي لعلامة «أوميجا»، ووليد العطار مدير التسويق التنفيذي في الإمارات العالمية للألمنيوم، بتسليم النجم الأمريكي كأس النسخة 30، وساعة قيمة من «أوميجا».

وحضر مراسم التتويج الشيخ فاهم القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف، ومحمد الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومصطفى الهاشمي المدير التنفيذي للضيافة والترفيه في وصل، وممثلين عن الشركات الراعية للبطولة، والرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية كيث بيلي، مقدمين للنجم الأمريكي الجائزة المالية المخصصة للمركز الأول والبالغة 541 ألفاً و660 دولاراً (مليوناً و986 ألف درهم)، وساعة قيمة من «أوميجا» الراعي الرسمي للبطولة.

ونجح بريسون ديشامبو في تحطيم الرقم القياسي للبطولة البالغ 23 ضربة تحت المعدل، والمسجل العام الماضي باسم الصيني لي، بعد أن تمكن على مدار الأيام الأربعة من حصد 24 ضربة تحت المعدل، كانت كفيلة بانتزاع المركز الأول بفارق سبع ضربات تحت المعدل عن المصنف 45 عالمياً، الإنجليزي مات واليس، الذي حل في المركز الثاني وحصد الجائزة المالية لهذا المركز البالغة 361 ألفاً و110 دولارات (1.3 مليون درهم)، لتذهب جائزة المركز الثالث البالغة 203 آلاف و450 دولاراً (747.3 ألف درهم) مناصفة بين الإنجليزيين بول وارينج، وإيان بولتير، المصنفين 179 و36 على العالم، إلى جانب الإسبانيين سيرجيو جارسيا، وألفارو كيروش المصنفين 27 و418 عالمياً، إضافة إلى حامل لقب نسخة العام الماضي الصيني هاوتونج لي، الذين سجل كل منهم رصيد 16 ضربة تحت المعدل.

وأشاد أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بنجاح منافسات بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، مؤكداً أنها من الأحداث المهمة على روزنامة الأحداث السنوية الحافلة في إمارة دبي، التي يزيد عددها على 400 فعالية سنوياً، خصوصاً أن هذه البطولة تعد من الأحداث الرئيسية لما تحظى به من مشاركة أفضل لاعبي العالم والانتشار والتغطية الإعلامية الواسعة التي تحظى بها على المستوى الدولي، بما يسهم في عكس الصورة الإيجابية عن «دانة الدنيا» بوصفها وجهة رياضية وحضارية فريدة من نوعها.