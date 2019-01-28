شكرا لقرائتكم خبر عن الفردان: أتوقع بطولة مميزة فنياً وجماهيرياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري قبل ظهر اليوم في فندق جراند اكسلسيور دبي قرعة النسخة 30 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي خلال الفترة من الأول إلى 9 فبراير المقبل، بمشاركة منتخبنا الوطني والرياضي والهومنتمن وبيروت من لبنان ومنتخب الأردن والوحدة السوري وسلا المغربي ومايكي الأردني والجامعة الأمريكية بدبي.

وتوقع عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة مدير البطولة أن تحظى النسخة الجديدة بمنافسة قوية وحضور جماهيري مميز، لافتاً إلى أن عودة الفرق السورية والأردنية والعراقية سترفع درجة المنافسة نظراً للاهتمام الذي توليه تلك الدول للعبة كرة السلة إلى جانب لبنان والمغرب والفلبين.

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