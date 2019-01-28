صقر بن سعود القاسمي: دعم أصحاب الهمم من أولوياتنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ صقر بن سعود القاسمي، أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى في تعزيز مشاركة وتمكين أصحاب الهمم، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى الدمج المجتمعي الشامل لجميع فئات المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم، والتي تجسد كل المفاهيم التي تسعى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى ترسيخها داخل المجتمع الإماراتي، وتعكس الصورة الإيجابية للدولة في الخارج، ففي هذه المبادرة تتجلى ثقافة الإمارات وسياساتها العادلة والتي تساوي بين جميع أفراد المجتمع من دون تمييز، كما تتجلى خططها في تمكين وتأهيل أصحاب الهمم ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية ومكوناً طبيعياً من النسيج الاجتماعي للوطن.

جاء ذلك خلال مشاركته في مبادرة «نمشي معاً» التي نظمتها إمارة رأس الخيمة في جزيرة المرجان من ضمن البرامج التوعوية للأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية أبوظبي 2019، الهادفة لنشر الوعي وإشراك ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، للمشي جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع تمهيداً لاستضافة الألعاب العالمية أبوظبي، والتي ستعقد في مارس 2019.

كما شارك في الفعالية الشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير المكتب الإعلامي لسمو ولي عهد رأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي وناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع وعدد من الشيوخ وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وعدد من مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والاتحادية ورؤساء مجالس الأندية الرياضية في إمارة رأس الخيمة وعدد من الفنانين والممثلين على مستوى الدولة وجمهور غفير من أفراد المجتمع.

تضمنت الفعالية والمبادرة العديد من الفعاليات الرياضية وورش العمل والرسم الخاصة بأصحاب الهمم ومعرض الرسومات وعدداً من المبادرات والبرامج التي شارك فيها أفراد المجتمع وأصحاب الهمم جنباً إلى جنب والتي تفاعل معها الجميع وأدى إلى نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

من جانبه قال ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية إن تمكين أصحاب الهمم كان ولا تزال محوراً أساسياً في توجهات إمارة رأس الخيمة وقال: إن مبادرة «نمشي معاً» تستكمل أهدافها التي لا تألو جهداً في توفير الدعم لكل المبادرات التنموية التي تنتهجها الإمارات، والمساهمة في تحقيق التغيير الإيجابي في حياة أصحاب الهمم واستنهاض روح التطوع لدى مختلف الفئات الاجتماعية ما يدفع عجلة التقدم ويرسخ دعائم التنمية المستدامة.