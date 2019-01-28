بطولة «عام التسامح» للرماية تقترب من خط النهاية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتربت بطولة عام التسامح 2019 للرماية، التي تستضيفها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف من الوصول إلى خط النهاية، حيث تختتم الخميس المقبل بعد أن شهدت في الأيام الماضية تنافساً قوياً ومثيراً بين المشاركين في بطولة البندقية السكتون للرماة الشباب من الجنسين وعددهم 106، وبطولة المسدس 25 متراً المفتوحة للرجال والسيدات وعددهم 70 رامياً ورامية ثم بطولة السكتون لكبار السن فوق الستين عاماً ويتنافس عليها 15 رامياً، وجميع المشاركين في البطولات الثلاث هم من المواطنين والمقيمين بالدولة.

وتبلغ جوائز هذه البطولة 190 ألف درهم حيث سيتم تكريم العشرة الأوائل من بطولتي البندقية السكتون والمسدس بواقع 80 ألف درهم لكل بطولة بالإضافة إلى 30 ألف درهم للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لبطولة السكتون لكبار السن.

ويتصدر منافسات البندقية السكتون حتى يوم الخميس الماضي الرامي علي سعيد الأحبابي برصيد 211.6 نقطة يليه في مركز الوصيف الرامي ماجد البريكي وله 211.4 نقطة، بينما يشترك في المركز الثالث الراميان محمد علي سعيد الحمر وطلال البادي ورصيد كل منهما 211.3 نقطة.

أما بطولة المسدس 25 متراً فيتصدرها الراميان علي مبارك عمر سالم وحميد عبدالله سعيد المزروعي برصيد 195 نقطة لكل منهما ويأتي الرامي خالد حمد المنهالي في المرتبة الثالثة وله 194 نقطة.

وعلى صعيد بطولة السكتون لكبار السن فوق ال60 سنة يأتي الرامي نايف سعيد الكثيري على قمة المتنافسين بعد أن وصل رصيده إلى 210.6 نقطة متقدماً على الرامي سعيد حمد العرياني الذي جمع 210.1 نقطة وضعته في مركز الوصيف تلاه الرامي حمد محمد خليفة الشامسي في المرتبة الثالثة وله 207.1 نقطة.