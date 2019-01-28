فيصل بن حميد: الاعتراف الدولي بالسباقات مكسب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس



حرص الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات الهوائية، في مستهل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات، الذي عقد في الشارقة أمس الأول، على تهنئة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفوزه المهم الذي حققه على المنتخب الأسترالي حامل اللقب، وعلى وصولة إلى الدور نصف النهائي في بطولة آسيا للكرة التي تستضيفها الإمارات حالياً.

وتمنى الشيخ فيصل بن حميد الفوز بالمباراة المقبلة، والوصول إلى نهائي البطولة والمنافسة على اللقب وتحقيق الفوز بكأس آسيا، كما هنأ جميع الدراجين العرب على النقلة النوعية التي حققها الاتحاد العربي، بحصوله على الاعتراف الدولي لكافة مسابقاته وبطولاته التي ينظمها، واعتبر هذا الاعتراف مكسباً كبيراً ونقلة نوعية حققها الاتحاد العربي بفضل جهد القائمين عليه، وتقدير الاتحاد الدولي لكافة الأنشطة التي ينظمها.

وتم خلال الاجتماع اعتماد أجندة العام الماضي 2018، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الاتحاد، والذي كان قد نظم 90 نشاطاً معتمداً في السابق.

وذكر فيصل بن حميد القاسمي، أن برنامج عام 2019 تم اعتماده، وهو برنامج متنوع يشمل سباقات الطريق وضد الساعة والمضمار، إلى جانب السباقات الجبلية وسباقات «بي أم إكس» الحديثة.

وأشار إلى أن المكتب التنفيذي دعماً لمسيرة الدراجيين العرب، اعتمد مجموعة جوائز خاصة بأفضل دراج عربي، وأفضل دراجة عربية، وأفضل اتحاد وطني عربي.

من جانبه أشاد الدكتور وجيه عزام، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد المصري، بكافة الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات، ومن قبل كافة الاتحادات الوطنية على المستوى العربي، لإحداث طفرة فنية كبيرة في مجال اللعبة عربياً.