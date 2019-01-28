سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة ينطلق الجمعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الثانية من بطولة الإمارات) وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وكان مقرراً أن يقام السباق وحسب البرنامج الزمني الأسبوع قبل الماضي غير أن حالة البحر وسرعات الرياح لم تساعد على إقامة الحدث الأمر الذي دفع اللجنة المنظمة لتأجيله لدواعي الأمن والسلامة وإقامته في الموعد الجديد ليتناسب مع ظروف وطبيعة المنافسة في هذه المسابقة.

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز والتحضير للسباق الكبير والذي يحظى باهتمام عريض من الشباب وهواة الإثارة في السباقات البحرية حيث يجمع الحدث نخبة من أبطالنا المتميزين في منافسة مع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات المشاركة في السباق بالتسجيل والفحص الفني على القوارب المشاركة في مقر النادي بالميناء السياحي يوم الخميس المقبل فيما سيعقد الاجتماع التنويري لشرح مسار السباق والتعريف بالتعليمات والرد كذلك على استفسارات المشاركين في نفس اليوم بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات.