المري يهنئ نادي شباب الأهلي ببطولة كأس نائب رئيس الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو



استحق فريق نادي شباب الأهلي الفوز بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة (بطولة المواطنين) عن جدارة بعد أن تفوق على فريق نادي الشارقة في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين أمس الأول على ملعب صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بنتيجة 23-22، وكان شباب الأهلي فرض أفضليته بالتقدم والمحافظة على التفوق إلى أن أوصل الفارق إلى 6 أهداف عند الدقيقة 11 من زمن اللقاء وكانت النتيجة 18-12 وتواصل التفوق الأحمر والأخضر 19-15 و19-16 و20-16 و21-17 وعاد «الملك» لأجواء المباراة متأخراً في آخر 4 دقائق وكاد أن يقلب الطاولة عندما قلص الفارق إلى هدف لكنها تعتبر صحوة متأخرة جدا لينتهي اللقاء بفارق هدف وحيد وغادر جمهور الشارقة صالة النصر وهو حزين من مردود الفريق واللاعبين.

وتألق في إدارة المباراة الثنائي الدولي إسماعيل سالم ومحمد ناصر واستحقا الإشادة من الفريقين وتعتبر من المرات النادرة التي يخرج فيها طرفا نهائيات كرة اليد راضيين عن التحكيم ناهيك عن الإشادة.

وهنأ اللواء محمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي ناديه إدارة وجمهوراً ولاعبين بهذا الإنجاز بعد أن أشاد بمستوى المباراة والفريقين وأعرب عن سعادته بالفوز والبطولة المستحقة وأشاد بجميع لاعبي شباب الأهلي والجهازين الفني والإداري.

وقال ماجد مصطفى أهلي مشرف اليد في قلعة الفرسان: البطولة أصبحت ماركة مسجلة باسم النادي طوينا صفحة الأفراح في صالة النصر وفتحنا صفحة بطولة الدوري، الانطلاقة الحقيقية نحو منصات التتويج فيما تبقى من بطولات بالموسم الحالي بدأت من هذه البطولة وهدفنا القادم لقب الدوري والبطولة الأغلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولا بد أن أشيد بجهود رئيس شركة الألعاب اللواء محمد المري الذي أعاد الألعاب الجماعية في قلعة الفرسان إلى المسار الصحيح.

أما المدرب الوطني خالد أحمد البلوشي مدرب شباب الأهلي فقد أكد أن فريقه قدم مباراة كبيرة واستحق اللقب عن جدارة وقال: إن الأفضلية كانت لفريقه وأرجع أفضلية الشارقة في بداية الموسم إلى الإعداد والتحضير المبكر من خلال مشاركته في البطولة الآسيوية وبطولة المغفور له الشيخ محمد بن خالد الدولية وقال: مع مرور الوقت نجح فريقنا في العودة القوية وحاليا نقف على صدارة الدوري وتوجنا بهذه البطولة وهدفنا المقبل هو الدوري.

وعن: هل أصبحت بطولة الدوري بين شباب الأهلي المتصدر والشارقة الذي يحل ثانياً في لائحة الترتيب قال: هذا ليس صحيحاً، فنحن لدينا مباراة مهمة مع فريق النصر وهو أيضا ضمن حسبة الفرق المنافسة على البطولات ويملك فريقا جيدا.

وعن أن مباراة الرد بين الشارقة وشباب الأهلي هي التي تحدد مسار لقب الدوري بعد فوز شباب الأهلي في الدور الأول قال: أيضا هذا ليس صحيحاً لأن هناك فرقاً أخرى مؤثرة في المنافسة ولكن من ناحيتنا كل تركيزنا ينصب على الفوز ببطولة دوري الأقوياء ولن نفرط في الصدارة.



وحيد مراد: نتطلع للأفضل



اعتبر وحيد مراد كابتن فريق شباب الأهلي الفوز بالبطولة بداية جيدة لمواصلة حصد البطولات في ما تبقى من استحقاقات بالموسم مبيناً أن القادم أفضل، وقال: كل تفكيرنا وتركيزنا ينصب حول بطولة الدوري، وإذا واصلنا اللعب بنفس الروح والمستوى نستطيع أن نحقق كل أهدافنا، ولدينا مباراة مهمة مع النصر في الدوري وبعدها ندخل في الدور الثاني وسنأخذ كل مباراة على أساس أنها بطولة خاصة.

وتوجه وحيد مراد نيابة عن زملائه اللاعبين بالشكر إلى الجهازين الفني والإداري وجمهور النادي على وقوفهم خلف الفريق.



خالد المدفع يهنئ الأبطال



توجه خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة وضيف شرف حفل ختام البطولة بالتهاني والتبريكات إلى أسرة نادي شباب الأهلي دبي إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً وجمهوراً بمناسبة الإنجاز وقال: استمتعنا بمباراة كبيرة ومثيرة ونتمنى أن يتواصل تطور الأداء نحو الأفضل في كرة اليد وجميع الألعاب الرياضية، نقول هاردلك لفريق نادي الشارقة وحظاً أوفر له ولبقية فرق دوري الأقوياء فيما تبقى من بطولات بالموسم الحالي، وأتوجه بالشكر أيضا إلى اتحاد اليد على التنظيم والإخراج الجيد للمباراة النهائية التي كانت قمة في كل شيء.



عيسى البناي: الإنجاز هدية لأسرتي

أعرب عيسى البناي مدفعجي شباب الأهلي عن سعادته بالبطولة وقال: أهدي الإنجاز إلى الوالد والوالدة وإلى أسرتي الصغيرة، السبب الرئيسي وراء تألقي ومحافظتي على مستواي زوجتي التي تدعمني بصورة كبيرة، أهدي لها الفوز وأتمنى أن أكون عند حسن ظن وثقة إدارة وجمهور شباب الأهلي في المباريات المقبلة.

وأضاف: أتوجه بشكري الخاص إلى شقيقي علي البناي الذي يقوم بدور مدير أعمالي ويقف من خلفي ويساندني في كل مباراة، كما أشيد بزملائي في الفريق، كلنا نلعب على قلب رجل واحد وهدفنا الأول والأخير إسعاد جمهور النادي وحصد الألقاب والبطولات وهدفنا القادم هو بطولة الدوري.