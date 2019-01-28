«العين لأصحاب الهمم» يتصدر دوري كرة قدم الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر نادي العين لأصحاب الهمم جدول الترتيب العام لدوري «عام التسامح» لكرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية بمجموع 9 نقاط بعد فوزه على فريق مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بنتيجة كبيرة بلغت 11 -1.

وتمكن فريق نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة والحاصل على المركز الثاني في الترتيب العام ب 6 نقاط من الفوز على دبي لأصحاب الهمم بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بمركز أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشاد ذيبان سالم المهيري الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم بسير الدوري والمستويات المقدمة من اللاعبين مشيراً إلى أن هذا الدوري سيفتح آفاقاً جديدة أمام اللاعبين بشكل خاص ورياضة أصحاب الهمم بشكل عام وقال: على مدى سنوات عدة اكتسبت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة مرموقة من خلال نتائج اللاعبين في مختلف البطولات لأن وطننا لا يقبل سوى التحرك للأمام، ولأن قادتنا يحثوننا دائماً على الابتكار والتجديد، ولأننا نقتبس من رؤاهم كل ما يحفزنا على التطور والإبداع، وأبارك لنادي العين تصدره جدول الترتيب العام كما أشيد بمستوى نادي أبوظبي صاحب المركز الثاني.