«ابن حم» يستقبل الأولمبياد الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ابن حم في مجلسه بمنطقة المرخانية في مدينة العين، اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري وسلطان محمد الظاهري مدير متطوعي المراسم وضيوف الشرف اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وأكد ابن حم أن الإمارات بقيادتها الحكيمة ونهجها الإنساني وامتداد عطائها الخيري وبرسالتها المبنية على أسس السلام والتسامح والانفتاح لشعوب العالم بمحبة ووئام، تولي اهتماماً كبيراً لرعاية مسيرة أصحاب الهمم وتقديم كل أنواع الدعم وتسخير جميع الطاقات من أجل تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وقال: نشيد بالجهود المخلصة للجنة العليا المنظمة للدورة، وحرصها واهتمامها بالتخطيط والإدارة لتحقيق النجاحات للحدث الرياضي الإنساني الأكبر في العالم الذي نفخر باستضافته ونعمل على تقديم الدعم الشامل لمسيرته التي ستترك أثراً بالغاً للأجيال.

من جانبه شكر سلطان محمد الظاهري مدير متطوعي المراسم وضيوف الشرف اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الشيخ مسلم بن حم على استقباله اللجنة المنظمة في مجلسه العامر لتسجيل متطوعين جدد من مدينة العين.