شكرا لقرائتكم خبر عن نفط ميسان يضم حسين علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان الرياضي العراقي، مع لاعب فريق أمانة بغداد، حسين علي واحد، لكي يمثل فريقها الكروي في المباريات المقبلة.

وقال النادي، إن اللاعب حسين علي واحد وقع بشكل رسمي على عقد مع نفط ميسان لمدة موسمين، وسبق للاعب المذكور أن مثل فرق القوة الجوية والميناء وأمانة بغداد والحسين.

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