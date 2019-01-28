أبطال الغولف يشاركون في بطولة الغولف العالمية بالسعودية

اسماء السيد - تستضيف المملكة العربية السعودية "البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية "كيك" الواقعة في إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، بمشاركة نخبة من أبطال العالم في اللعبة من بينهم أربعة من الخمسة المصنفين الأوائل على مستوى العالم بالإضافة إلى مشاركة عثمان الملا، أول محترف سعودي في رياضة الغولف.

وتُعد أول بطولة عالمية لرياضة الغولف بالمملكة، المقرر إقامتها في الحادي والثلاثون من يناير الجاري لمدة أربعة أيام على ملاعب "الغولف رويال غرينز" بالمدينة، وهي أحدث المحطات العالمية ضمن منافسات بطولة "الجولات الأوروبية لمحترفي الغولف"، بتنظيم من الاتحاد السعودي للجولف وبرعاية مجموعة، "سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية".

وتحتضن منطقة الترفيه بالمدينة الاقتصادية الفعاليات الترفيهية المصاحبة للبطولة وتستضيف نجوماً عالميين لأول مرة في المملكة حيث تقام حفلتين موسيقيتين في اليوم الأول للبطولة، يحييها الفنانة الأميركية "ماريا كاري" و"دي جي تييستو" أحد أشهر منظمي الحفلات "دي جي" لموسيقى "الترانس" في مجال الموسيقى الإلكترونية الراقصة.

كما يحيي فعاليات الحفلات الموسيقية في اليوم الثاني الفنان الجمايكي شون بول بالإضافة إلى الفنانة الإماراتية بلقيس.

