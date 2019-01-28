"بيراميدز" يمنح العضوية الشرفية لرئيس الهلال السعودى ونائبه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح نادى بيراميدز، العضوية الشرفية الفخرية لرئيس نادى الهلال السعودى الأمير محمد بن فيصل ونائبه فهد الراشد. وقال نادى بيراميدز عبر "تويتر" :"نمنح العضوية الشرفية الفخرية لرئيس الهلال السعودى الأمير محمد بن فيصل ونائبه الأستاذ فهد الراشد".

نادى بيراميدز يذكر أنه سيلتقى نادى بيراميدز المصرى، خلال شهر مارس المقبل، مع نادى الهلال السعودى فى مباراة ودية تجمع الفريقين. وكان المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، أعلن مؤخرا تعاقد ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز، لتدريب الفريق الأول خلفا حسام حسن، الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى، ليصبح رامون دياز المدرب رقم 5 لبيراميدز هذا الموسم.

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