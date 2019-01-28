شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسلحة لجروس لاستعادة انتصارات الزمالك من أجل حلم التتويج والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يستعد الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس لمواجهة مصر للمقاصة، فى الثامنة من مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، حققهم من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، تعادل الفريق الأبيض مؤخرا أمام بيراميدز بنتيجة 3 / 3 لتتوقف سلسلة انتصاراته عند عشر انتصارات متتالية؛ يسعى الزمالك لاستعادة تلك الانتصارات أمام الفريق الفيومى، يتسلح السويسرى جروس بعدة أسلحة أمام المقاصة، لاستعادة الانتصارات لمواصلة حلم استعادة لقب الدورى حيث يسعى الأبيض للتتويج باللقب للمرة الـ13 فى تاريخه.

أوباما على رأس أسلحة جروس

يتسلح "جروس" بعودة يوسف إبراهيم "أوباما" للتشكيل الأساسى للزمالك أمام المقاصة على حساب محمد إبراهيم بعد غيابه عن اللقاء الماضى أمام بيراميدز للإيقاف.

يُعد أوباما من العناصر الأساسية للزمالك وأكثر اللاعبين مشاركة مع جروس فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما شارك فى 16 مباراة فى الدورى، أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

جاهزية "الونش" تدعم دفاع الزمالك

كما يتسلح جروس بجاهزية محمود حمدى الونش من أجل العودة لقيادة دفاع الزمالك مع محمود علاء أمام المقاصة بعد وصوله للجاهزية اللازمة للمشاركة مع الأبيض بعدما فضل جروس عدم وجوده أمام بيراميدز لحين وصوله للجاهزية الفنية والبدنية التى تؤهله للعودة إلى التشكيل الأساسى ويدرس جروس خلال الساعات الجارية إمكانية الاستعانة به من أجل قيادة الدفاع الأبيض أمام الفريق الفيومى.

"بوطيب" يعزز قوة هجوم الزمالك

كما يأتى مشاركة المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك الجديد لدقائق معدودة فى نهاية مباراة بيراميدز يزيد من قوة الفريق الأبيض الهجومية أمام المقاصة حيث وعده جروس بالمشاركة بصورة أكبر فى مواجهة الفريق الفيومى بعد تألقه فى تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الجارية.

جروس يتسلح بفكه العقدة فى الدور الأول

السويسرى جروس استطاع إنهاء عُقدة الزمالك أمام المقاصة فى الدور الأول من مسابقة الدورى الجارية، بعدما حقق الفوز على الفريق الفيومى بهدف دون رد، أحرزه الكونغولى كابونجو كاسونجو، بعد غياب انتصارات الأبيض أمام الفريق الفيومى لمدة 816 يومًا، وتحديدًا منذ اللقاء الذى جمع بينهما فى منافسات الجولة التاسعة والعشرون موسم 2015 – 2016، وأقيم يوم 22 مايو 2016، عندما فاز أبناء ميت عقبة وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن الزمالك التقى مع مصر للمقاصة فى 11 مباراة طوال تاريخهما بالدورى حيث لم يلتقى الفريقين من قبل فى بطولة كأس مصر، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض فيما تعادلا فى مباراة واحدة.