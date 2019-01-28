شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات وتسويق اللاعبين بالنادي الأهلي انتقال ميدو جابر، لاعب الفريق إلى نادي مصر المقاصة بصفة نهائية، وتم الانتهاء من كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بانتقال اللاعب.

وتمنى مدير التعاقدات، التوفيق، للاعب الأهلي السابق في مشواره القادم مع فريقه الجديد مصر المقاصة.

أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى قائمة الفريق التى ستخوض مباراة وادى دجلة، المُقرر لها الثامنة من مساء غد، الاثنين، باستاد بتروسبورت فى الجولة الـ20 للدورى الممتاز.

وتضم قائمة الأهلى 20 لاعباً هم :

حراسة المرمى: شريف إكرامى، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن اشرف، سعد سمير، على معلول، محمود وحيد، باسم علي.

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، رمضان صبحى، ناصر ماهر، صالح جمعة، حسين الشحات، جيرالدو، أحمد حمودى، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: جونيور أجايى وصلاح محسن.

إقامة مباراة المصري وبتروجت بالسويس

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة المصري وبتروجت المحدد لها الأربعاء المقبل، ضمن الأسبوع العشرين لدوري القسم الأول، باستاد الجيش بالسويس بدلاً من ستاد الإسماعيلية.

الترسانة يهزم أف سى مصر 2 / 1 ويعود لصدارة المجموعة الثانية

حقق فريق الترسانة أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تأخره فى الشوط الأول أمام أف سى مصر بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى ختام الجولة الـ16 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى.