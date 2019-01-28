بيراميدز يلتقى الهلال السعودى

اليوم السابع - عبد العظيم



من المقرر أن يلتقى نادى بيراميدز المصرى، خلال شهر مارس المقبل، مع نادى الهلال السعودى فى مباراة ودية تجمع الفريقين.

ومن جانبه طرح المستشار تركي أل الشيخ ، مالك نادى بيراميدز، استفتاء عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، تحت سؤال: "بتشجع مين فى مارس؟ الهلال أم بيراميدز".

2149fa5c-5b73-49b1-b485-8a57f40ff296

يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، أعلن مؤخرا تعاقد ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز، لتدريب الفريق الأول خلفا حسام حسن، الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق فى المباراة...