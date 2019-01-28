الحضري: جاهز للتوقيع لأي فريق لأكثر من 3 مواسم.. وهدفي أمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عصام الحضري، حارس مرمى الإسماعيلي، أنه حصل على الاستغناء الخاص به ، واصبح جاهز للتوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت، إنه سيجمعه جلسة خلال الساعات المقبلة مع محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، لإنهاء إجراءات انتقاله للفريق.

وأضاف:" فضلت عرض النجوم من أجل الحصول على الاستقرار والهدوء والابتعاد عن الضغط العصبي".

وسبق وأعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن اقتراب الحضري من الانتقال لناديه حيث من المقرر أن يوقع مساء اليوم على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا الإثنين.

وأوضح، أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية من بينها نادي النجوم، وجاهز للتوقيع لأكثر من 3 مواسم.

وأشار إلى أن طموحه لا يتوقف، وهو دائما ما يضع أمامه الأهداف ويسعى لتحقيقها، لذلك فتواجده مع أي فريق خلال الفترة المقبلة سيكون تحدي جديد له.

وشدد على حقه في التمسك بالتواجد مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019، وهذا ما سيسعى للوصول له خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الحضري انتقل إلى صفوف الإسماعيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الحارس المخضرم لم يستمر لدخوله في خلافات مع الإدارة.