انت الان تتابع تشيلسي يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

تأهل فريق تشيلسي إلى الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على ضيفه شيفيلد وينزداي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب «ستامفورد بريدج» ضمن منافسات الدور الرابع للمسابقة. افتتح البرازيلي ويليان أهداف اللقاء، بالهدف الأول للبلوز في الدقيقة 26 من ركلة جزاء سددها بنجاح على يسار حارس شيفيلد، ليحقق اللاعب رقمًا مميزًا في مسيرته مع الفريق اللندني، بوصوله للهدف رقم 50 في مسيرته مع الفريق بكل البطولات، وفقًا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات الرياضية.

وفي الشوط الثاني واصل تشيلسي هيمنته على مجريات اللعب، في وجود المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين، الذي يظهر للمرة الأولى بقميص البلوز، بعد استعارته حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يتمكن الإنجليزي كالوم هودسون أدوي من احراز الهدف الثاني في الدقيقة 64. وقبل نهاية المباراة بـ7