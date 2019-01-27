انت الان تتابع برشلونة يواصل تصدر الليجا بالفوز على جيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م

حقق فريق برشلونة الإسبانى الفوز على فريق جيرونا بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدورى الإسبانى، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مونتليفي، حيث نجح نيسلون سميدو إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 9 من الشوط الأول، وأضاف ميسي الهدف الثانى بالدقيقة 68 خلال اللقاء، ليرتفع رصيد البلوجرانا إلى النقطة 49 في المركز الأول بترتيب الدورى، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، فيما يتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 24 في المركز 13.

بدأ اللقاء بحماس كبير من فريق جيرونا والهجوم على المنافس من الدقيقة الأولى إلى أن استعاد البرسا توازنه والسيطرة على وسط الملعب، حيث نجح سيمدو في إحراز الهدف الأول فى الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، وذلك بعد استغلال خطأ مدافع جيرونا في تشتيت الكرة وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وسكنت شباك الحارس ياسين