انت الان تتابع برشلونة يواصل تصدر الليجا بالفوز على جيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٧:٣٧ م
حقق فريق برشلونة الإسبانى الفوز على فريق جيرونا بهدفين دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من مسابقة الدورى الإسبانى، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب مونتليفي، حيث نجح نيسلون سميدو إحراز الهدف الأول فى الدقيقة 9 من الشوط الأول، وأضاف ميسي الهدف الثانى بالدقيقة 68 خلال اللقاء، ليرتفع رصيد البلوجرانا إلى النقطة 49 في المركز الأول بترتيب الدورى، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، فيما يتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 24 في المركز 13.
بدأ اللقاء بحماس كبير من فريق جيرونا والهجوم على المنافس من الدقيقة الأولى إلى أن استعاد البرسا توازنه والسيطرة على وسط الملعب، حيث نجح سيمدو في إحراز الهدف الأول فى الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، وذلك بعد استغلال خطأ مدافع جيرونا في تشتيت الكرة وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وسكنت شباك الحارس ياسين
بدأ اللقاء بحماس كبير من فريق جيرونا والهجوم على المنافس من الدقيقة الأولى إلى أن استعاد البرسا توازنه والسيطرة على وسط الملعب، حيث نجح سيمدو في إحراز الهدف الأول فى الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، وذلك بعد استغلال خطأ مدافع جيرونا في تشتيت الكرة وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وسكنت شباك الحارس ياسين بونو.
ومع بداية الشوط الثانى أضاع كريستيان ستواني لاعب جيرونا انفراد تام بالحارس تير شتيجن، ونجح الأخير فى الحفاظ على شباكه نظيفة من خلال تصديه للكرة، وتلقى المدافع برناردو البطاقة الحمراء عقب إعاقته للويس سواريز، حيث أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50.
ونجح ليونيل ميسي بإحراز الهدف الثاني بالدقيقة 68 حيث سجل الهدف من عرضية ألبا وسط غياب رقابة لاعبي جيرونا، وأهدر سواريز فرصتين في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يواصل تصدر الليجا بالفوز على جيرونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.