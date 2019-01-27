انت الان تتابع كريستال بالاس يقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
تمكن كريستال بالاس، من الإطاحة بضيفه توتنهام من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «سيلهرست بارك» ضمن مباريات الدور الرابع بالبطولة. أظهر لاعبو كريستال بالاس بقيادة المدرب المخضرم روي هودسون، ندية كبيرة للسبيرز منذ بداية اللقاء، مستغلين عامل الأرض والجمهور لصالحهم، واستطاع كونور ويكهام أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول بمتابعة رائعة.
وفي الدقيقة 34 تمكن أندروس تاونسيند من تعزيز تقدم كريستال بالاس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء نفذها بنجاح في منتصف مرمى حارس توتنهام. وفي الشوط الثاني حاول توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني بوتشيتينو، تعديل النتيجة لكن كل محاولات لاعبيه باءت بالفشل، ليودع السبيرز كأس الاتحاد الإنجليزي،
وفي الدقيقة 34 تمكن أندروس تاونسيند من تعزيز تقدم كريستال بالاس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء نفذها بنجاح في منتصف مرمى حارس توتنهام.
وفي الشوط الثاني حاول توتنهام بقيادة مدربه الأرجنتيني بوتشيتينو، تعديل النتيجة لكن كل محاولات لاعبيه باءت بالفشل، ليودع السبيرز كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أيام قليلة من وداع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام تشيلسي الخميس الماضي، بركلات الجزاء الترجيحية.
ويستضيف توتنهام نظيره واتفورد، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي، الذي يحتل الفريق اللندني المركز الثالث به برصيد 51 نقطة، بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، و5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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