انت الان تتابع بيراميدز يلتقى الهلال السعودي وديا مارس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

أعلن نادى بيراميدز خوض مباراة ودية خلال شهر مارس المقبل أمام نادى الهلال السعودى على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب" على أن يتحدد موعد المباراة فى وقت لاحق، وذلك بعد الاتفاق بين الناديين، ونشر نادى بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد الاتفاق بين الناديين.. ترقبوا المباراة الودية بين بيراميدز والهلال السعودي"، بينما نشر حساب نادى الهلال السعودي: "بعد الاتفاق بين الناديين، الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا".

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى في جدول الدورى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 9 وخسر مباراة وحيدة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدرالترتيب بالجدول. بعد الاتفاق بين الناديين.. #الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في #محيط_الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة