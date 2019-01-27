انت الان تتابع احمد حسن عن رحيل «أفشة»: وارد أن تتم صفقة تبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

تحدث أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز، عن توليه القيادة الفنية للفريق بعد إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن، عقب التعادل الإيجابى مع الزمالك بنتيجة 3-3 فى الدورى الممتاز، وإسناد المهمة له فى المباراة المقبلة للفريق أمام فريق الداخلية فى الأسبوع الـ21 فى تمام الساعة السابعة والنصف، وقال حسن في تصريحات إذاعية عبر إذاعة "أون سبورت": "سأتولى القيادة الفنية لبيراميدز حتى وصول المدير الفنى الجديد للفريق الأرجنتيني رامون دياز، وأسعى لتحقيق الفوز في مباراتنا أمام الداخلية".

وتابع : "رحيل التوأم لن يقلل منهم في أي شيء لأنهما لاعبان كبار وأصحاب تاريخ كبير وحسام حسن مدير فني كبير ومميز، وقرار إسناد المهمة الفنية لى أمام الداخلية جاء من حسام البدرى رئيس النادى". وأضاف عميد لاعبي العالم : ""أتمنى أن يكون الدوري به أكثر من خمس فرق بنفس قوة الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الوقت