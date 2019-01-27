انت الان تتابع احمد حسن عن رحيل «أفشة»: وارد أن تتم صفقة تبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد ثروت ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
تحدث أحمد حسن المشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز، عن توليه القيادة الفنية للفريق بعد إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن، عقب التعادل الإيجابى مع الزمالك بنتيجة 3-3 فى الدورى الممتاز، وإسناد المهمة له فى المباراة المقبلة للفريق أمام فريق الداخلية فى الأسبوع الـ21 فى تمام الساعة السابعة والنصف، وقال حسن في تصريحات إذاعية عبر إذاعة "أون سبورت": "سأتولى القيادة الفنية لبيراميدز حتى وصول المدير الفنى الجديد للفريق الأرجنتيني رامون دياز، وأسعى لتحقيق الفوز في مباراتنا أمام الداخلية".
وتابع : "رحيل التوأم لن يقلل منهم في أي شيء لأنهما لاعبان كبار وأصحاب تاريخ كبير وحسام حسن مدير فني كبير ومميز، وقرار إسناد المهمة الفنية لى أمام الداخلية جاء من حسام البدرى رئيس النادى". وأضاف عميد لاعبي العالم : ""أتمنى أن يكون الدوري به أكثر من خمس فرق بنفس قوة الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الوقت
وتابع : "رحيل التوأم لن يقلل منهم في أي شيء لأنهما لاعبان كبار وأصحاب تاريخ كبير وحسام حسن مدير فني كبير ومميز، وقرار إسناد المهمة الفنية لى أمام الداخلية جاء من حسام البدرى رئيس النادى".
وأضاف عميد لاعبي العالم : ""أتمنى أن يكون الدوري به أكثر من خمس فرق بنفس قوة الأهلي والزمالك وبيراميدز فى الوقت الحالى لزيادة المتعة في البطولة، وحصول الفريق على مركز ثاني أو ثالث أو رابع في أول تجربة له بالدوري هذا أمر جيد ولكن نسعى لتحقيق أفضل من ذلك".
واختتم أحمد حسن تصريحاته عن فكرة رحيل مجدى افشة عنى الفريق، قال: "لا أعتقد أنه سيرحل، ولكن الأمر وارد بدخوله في صفقة تبادلية مع الفريق، وكان هناك اجتماع معنا خلال الأيام الماضية، وقررنا خلاله الاحتفاظ باللاعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر احمد حسن عن رحيل «أفشة»: وارد أن تتم صفقة تبادلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.