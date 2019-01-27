مصر تتسلم راية تنظيم مونديال اليد 2021 من الدنمارك

تسلم الاتحاد المصري لكرة اليد، راية تنظيم بطولة العالم 2021 من الدنمارك، وذلك بعد انتهاء منافسات نسخة 2019 مساء اليوم الأحد.

الدنمارك كانت قد توجت بلقب بطولة 2019 بعدما تفوقت على النرويج في المباراة النهائية، لتحصد أول بطولة عبر تاريخها بعدما قامت بالاستضافة إلى جانب ألمانيا.

وبعد انتهاء مراسم توزيع الجوائز والميداليات، قام الاتحاد الدنماركي بتسليم راية البطولة إلى مصر بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي.

وينص بروتوكول بطولات العالم لكرة اليد على قيام رئيس اتحاد الدولة المنظمة لنسخة البطولة الحالية، بتسليم الراية لنظيره في الدولة التي ستسضيف النسخة التالية بشكل علني بعد اللقاء الختامي.

ومن المقرر أن تقام البطولة المقبلة في مصر خلال شهر يناير 2021، والتي تعد الاستضافة الثانية للقاهرة بعد استضافة نسخة عام 1999.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري عاد من جديد إلى الثمانية الكبار في بطولة العالم لكرة اليد بعد غياب دام 18 عامًا، بعدما احتل المركز الثامن في المونديال.

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