شكرا لقرائتكم فيديو.. تشيلسي يصعد لثمن نهائي كأس إنجلترا بمشاركة هيجواين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا مقنعا على نظيره شيفيلد وينزداي 3-0 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين رفقة تشيلسي، فى الظهور الأول له مع البلوز بعد انضمامه منذ أيام قادما من صفوف يوفنتوس علما بأنه كان معارا إلى ميلان.

سجل النجم البرازيلي ويليان الهدفين الأول والثالث فى الدقائق 26 و83 ، وسجل الواعد كالوم أودوي الهدف الثاني بطريقة رائعة فى الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يلحق تشيلسي بالمتأهلين إلى ثمن النهائي بالبطولة، علما بأنه تأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجلزية منذ أيام على حساب توتنهام، حيث يواجه مانشستر سيتي فى النهائي.