شكرا لقرائتكم بلباو يواصل الابتعاد عن القاع بالفوز على ريال بيتيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أتلتيك بلباو زحفه نحو المنطقة الدافئة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على ضيفه ريال بيتيس يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد بلباو، الذي حقق فوزه الخامس في المسابقة هذا الموسم، والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 26 نقطة، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر في ترتيب المسابقة. في المقابل، تجمد رصيد بيتيس، الذي واصل نتائجه الهزيلة، عقب تلقيه خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالمسابقة، عند 29 نقطة في المركز الثامن. وارتدى إيكار مونياين ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف بلباو الوحيد في الدقيقة 21.

وعلى ملعب "أنويتا"، فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء ريال سوسييداد مع ضيفه هويسكا. وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما فشل لاعبوهما في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف.

وظل هويسكا في قاع الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما ارتفع رصيد سوسييداد إلى 27 نقطة في المركز التاسع.