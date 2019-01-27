شكرا لقرائتكم خبر عن 7 صفقات قضت على نظرية "البدرى" في الدوري المصري.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

لا تعرف الساحرة المستديرة لغة الثوابت والنظام الأوحد، فدائمًا يسعى كل مدير فني لإثبات نظريته، وتقاس تلك النظريات على المدربين الكبار أصحاب الخبرات والتي تخضع نظرياتهم دائمًا لتقييم الجماهير سواء بالنقد أو الإشادة، ويأتي على رأس هؤلاء حسام البدرى المدير الفني الأسبق للأهلي.

البدرى كان يتبع نظرية "الانسجام" التي كانت دائمًا تجعل الصفقات الجديدة التي يبرمها الأهلي في وضع "الانتظار" لحين الوصول لحالة خاصة من الانسجام مع الفريق ترضى المدير الفني، وهناك بعض الصفقات التي لم تظهر في صفوف المارد الأحمر إلا بعد اشهر عديدة، وبسؤال البدرى عنها يجيب: "لسة مانسجمش"، وكان ابرز تلك الصفقات الهارب الإيفواري سليماني كوليبالي الذي ظل جليس مقاعد البدلاء فترة طويلة من الوقت، وحينما شارك أبهر الجميع بمستواه إلا إنه لم يستمر طويلاً بعدما قرر الهروب من القلعة الحمراء.

الموسم الحالي من مسابقة الدوري شهد نظرية معاكسة لـ"البدرى" وهى مشاركة الصفقات الجديدة دون انتظار انسجامها مع الفريق، واللافت للنظر أن معظم تلك الصفقات ابهرت عشاق الساحرة المستديرة في أول مشاركاتها.

عبد الله السعيد من الطائرة لهز شباك الأهلى

عبد الله السعيد انضم لصفوف بيراميدز قادمًا من أهلي جدة السعودي، يوم 4 يناير الجاري، وهو اليوم الذي أقيمت فيه مباراة فريقه الجديد والأهلي المصري بالدوري، ليظهر السعيد مع بيراميدز أثناء عملية الإحماء ويشارك بالمباراة ويحدث الفارق بل ويحرز هدف الفوز لفريقه لينتهي اللقاء بنتيجة 2/1.

السوري عمر خربين و أول أهدافه في الزمالك

على نفس الوتيرة أعلن نادى بيراميدز التعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين يوم 21 يناير الجاري، ليشارك اللاعب بصفة أساسية مع فريقه أمام الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء يوم 24 من الشهر ذاته، وينجح في إحراز هدف التعادل لفريقه لينتهي اللقاء بنتيجة 3/3.

رمضان صبحي يعود للدوري المصري بعد 909 أيام

بعد 909 أيام، عاد الجناح الدولي رمضان صبحي ليظهر في الدوري المصري من جديد، فبعد أن نجح الأهلي في استعارة اللاعب من هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 أشهر بمبلغ 800 ألف دولار، ليدفع به محمد يوسف المدير الفنى المؤقت حينها ليشارك أساسيًا أمام بيراميدز، وقدم اللاعب أداءً مميز مع الشياطين الحمر.

الشحات يسجل أول مشاركاته مع الأهلي في أفريقيا

بعد سلسلة كبيرة من المفاوضات، حصل الأهلي على خدمات حسين الشحات قادمًا من العين الإماراتي مقابل 150 مليون جنيه، وعقب إنهاء إجراءات ضمه استهل الشحات مشواره بالمشاركة أمام فيتا كلوب بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وانتهى اللقاء بفوز الأحمر بنتيجة 2/0، ثم تألق اللاعب وأحرز أول أهدافه بقميص الأحمر في شباك مصر المقاصة.

حمدى فتحى يتألق في ثلاثية الأهلي أمام المقاصة

ضم الأهلى حمدي فتحى من نادي إنبي بعد سلسلة طويلة من المفاوضات والشد والجزم بين الطرفين، وفور حصول الأحمر على خدمات اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف، دفع به مارتن لاسارتى أمام مصر المقاصة بالمباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 3/0، وشهدت تألق كبير لحمدى فتحى في مركز الوسط.

الناميبى بنسيون شيلونجو يتألق مع الدراويش

الإسماعيلي حصل على خدمات المهاجم الناميبى شيلونجو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من نادى سموحة مقابل 4,5 مليون جنيه، وقام سيدومير يانوفيسكى المدير الفني للدراويش بالدفع باللاعب للمشاركة أمام المقاولون العرب بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة، وأحرز اللاعب هدف ليفوز الإسماعيلى بنتيجة 2/1.

"سنبورى" يصنع ويسجل أمام بيراميدز في أول ظهور مع المصري

ضم المصري البورسعيدي البوركينابى سعيدو سنبورى، لاعب خط وسط فريق الداخلية، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، ليشارك اللاعب بعد أيام قليلة من انضمامه في مباراة بيراميدز ويصنع ويسجل هدف في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 3/3.

تلك الصفقات السبعة هى الأبرز على الساحة الرياضية المصرية في الوقت الحالي، إلا أن هناك العديد من الصفقات التى سارت على نفس النهج وقدمت مستويات مميزة مع فرقها الجديدة رغم المشاركة بعد بضعة أيام من تاريخ الانضمام.