الاهلي يحصل على موافقة الأمن على حضور 12 ألف مُشجع أمام سيمبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو النادي الاهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 12 ألف مُشجع في مباراة سيمبا التنزاني المُقرر لها يوم 2 فبراير المقبل بإستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة قادها مجلس الاهلي برئاسة محمود الخطيب مع مسئولو الجبلاية للاتفاق عل العدد المسموح بحضوره مباراة بطل تنزانيا المرتقبة. ويحتل الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعة برصيد 4 نقاط يليه فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا برصيد 3 نقاط وأن كان فارق الأهداف لصالح الأول ويتذيّل المجموعة فريق شبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطة واحدة.

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