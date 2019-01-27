شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاحد 27/1/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة وادى دجلة غداً الاثنين فى بطولة الدوري العام.

الأهلى يفاضل بين 3 لاعبين لشغل مقعدي القائمة الأفريقية

يفاضل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى بين الثلاثي صالح جمعة ومحمود وحيد وعمرو جمال، لاختيار أثنين منهما للقيد في الملحق الأفريقي قبل إغلاق باب القيد أخر يناير الجاري، ورغم أن "كفة" صالح جمعة وعمرو جمال هي الأرجح لدخول القائمة الافريقية إلا أن المدير الفني رفض التسرّع في حسم هذا الملف وقرر تأجيل حسمه لما بعد مباراة وادي دجلة، ويؤكد محمد يوسف المدرب العام للأهلي أن الجهاز الفني قرر تأجيل حسم القيد الافريقي لما بعد مباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الاثنين في الدوري الممتاز، حيث يتبقي للفريق الأحمر مكانين شاغرين في القائمة الأفريقية ويحق للنادي حسم المكانين قبل يوم 31 يناير الجاري.

الأهلي يصرف 15 مليون جنيه للصفقات السبعة في يناير

تستعد إدارة النادي الاهلي لصرف مقدم عقود اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية والبالغ عددهم 7 صفقات وهم رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر وحسين الشحات من العين الإمارتي وحمدي فتحي من إنبي ومحمود وحيد من المقاصة ومحمد محمود من دجلة وجيرالدو من أول أغسطس الأنجولي وياسر إبراهيم من سموحة.

مدرب الأهلي يتحدث عن سياسة التدوير وابتعاد شر الإصابات

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلي، أن مواجهة وادى دجلة المقرر لها مساء غدٍ الاثنين، تبقى صعبة للغاية، خاصة أنها تأتى أمام منافس قوى يمتلك جهازاً فنياً جيداً ولاعبين مميزين، ولكن الأهلي يخوض المباراة بهدف واحد واضح، وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على سلسلة الانتصارات الأخيرة على المستوى المحلى.

تغييرات فى مدربى قطاع الناشئين بالأهلى

كشف فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن وجود حركة تنقلات فى الأجهزة الفنية لفرق القطاع، حيث تم تعيين أشرف أبو زيد المدرب العام لفريق مواليد 2000 مديرا فنيا لفريق مواليد 2003، ليتولى المهمة بدلاً من محمد سمارة الذى سيعود للعمل كمدرب عام فى الفريق مرة أخرى.

وعمل سمارة مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت بعد رحيل عادل مصطفى للعمل مدربا مساعدا فى فريق الوحدة السعودى، إلا أنه سيعود لممارسة عمله كمدرب عام مرة أخرى تحت قيادة أشرف أبو زيد، ويعاونهما محمد أحمد ماهر مدرباً مساعداً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إدارى الفريق، وهاجد هانى طبيباً للفريق، وأحمد ممدوح محمد أخصائى العلاج الطبيعى.

وأشار فتحي مبروك إلى أنه قرر تصعيد عبد الله فاروق من قطاع البراعم ليكون بديلاً لأشرف أبو زيد فى الجهاز الفنى لفريق مواليد 2000، حيث سيعمل مدربا عاما للفريق تحت قيادة أمين عرابى المدير الفنى، ويعاونهما تامر دسوقى مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إدارى الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائى العلاج الطبيعى.

المقاصة يستعيد ميدو جابر من الأهلي خلال ساعات بـ6 ملايين جنيه

ينهى مسئولو نادى مصر المقاصة خلال الساعات الحالية إجراءات الحصول على خدمات ميدو جابر لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشهدت الساعات الماضية تكثيف المفاوضات من النادى الفيومى مع الأهلي لضم اللاعب، وطلب الأهلى فى البداية الحصول على 9 ملايين جنيه قبل أن تُسفر المفاوضات عن تخفيض المبلغ لـ6 ملايين جنيه.

ولم يُشارك ميدو جابر فى مباريات الأهلى الماضية ليصبح رحيله مسـألة وقت حيث سيعود للمقاصة الذى شهد تألقه من قبل.

من أول فبراير.. "عضوية" الأهلي ترتفع لـ500 ألف جنيه

ترتفع العضوية العاملة الرئيسية بالنادى الأهلي، بداية من الجمعة المقبل الأول من فبراير، من 350 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التى ترتفع من 125 ألف جنيه إلى 175 ألفاً، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وكانت الفترة السابقة قد شهدت إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية النادى بالجزيرة والشيخ زايد والتجمع الخامس، بعد موافقة الجهة الإدارية على رفع أسعار العضوية اعتبارا من الجمعة المقبل الأول من فبراير.