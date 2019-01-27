شكرا لقرائتكم خبر عن 'مصيلحى يساند لاعبى الاتحاد فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على التواجد بمعسكر الفريق بالإسماعيلية لمساندة الجهاز الفنى واللاعبين قبل مباراة الغد الهامة أمام الإسماعيلي.

يستضيف فريق الإسماعيلي، نظيره الاتحاد السكندرى في الخامسة عصر غداً الأثنين، على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام وهى المباراة التى تقام بدون جمهور طبقاً لتعليمات الجبلاية بعد الاحداث التى شهدتها مباراة الدراويش مع الافريقى التونسى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى والتى على إثرها قرر الاتحاد الافريقى الكاف إقصاء الدراويش من منافسات البطولة

وحرص مصيلحي على الإجتماع باللاعبين وتحفيزهم على تقديم عرض طيب أمام الإسماعيلى بعقر داره، موضحا أن جماهير سيد البلد تنتظر ظهور الفريق بشكل يليق باسم زعيم الثغر بعد التدعيمات الشتوية.

ويغيب عن صفوف الاتحاد الهانى سليمان وخالد قمر للإيقاف و فوزى الحناوى ومحمد عبد المجيد للإصابة.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال فى جعبته أربعة مباريات مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 33 هدف .