شكرا لقرائتكم خبر عن الطويلة: خطوة واحدة تفصل الحضري عن الانضمام للنجوم.. وجلسة الحسم غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم إف سي، أن عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، حصل علي الاستغناء الخاص به من نادي الإسماعيلي ليصبح لاعب حر من حقه التوقيع لأي ناد أخر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أوضح الطولية في تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه سبق واشترط علي الحضري أن يحصل علي الاستغناء الخاص به من نادي الإسماعيلي حتي يتمكن من الدخول في مفاوضات معه للانضمام لصفوف النجوم خلال انتقالات يناير الجاري.

تابع رئيس نادي النجوم، إنه من المقرر أن يعقد جلسة مع عصام الحضري مساء غدًا الاثنين للاتفاق علي كافة أمور التعاقد، وهي الخطوة الوحيدة المتبقية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، لافتًا إلي إنه من الممكن أن يوقع الحضري علي عقود تمتد لأكثر من 6 أشهر.