شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة استلام وزير الشباب والرياضة راية تنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شارة كأس العالم لكرة اليد 2012 والمقرر إقامته في مصر، وذلك قبل المباراة النهائية للبطولة والتي جمعت بين منتخبي النرويج والدنمارك صاحبة الأرض والتي تمكنت من الفوز وتحقيق اللقب.
وكانت مصر قد فازت بحق استضافة كأس العالم لكرة اليد 2021، بعد منافسة قوية مع المجر بعدما تقدم بملف استضافة كأس العالم للرجال لكرة اليد عام 2021، حيث مثل الوفد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ومحمد البدري السفير المصري في روسيا وخالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وبعض أعضاء المجلس.
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