شكرا لقرائتكم خبر عن الإهمال يضرب الملاعب المفتوحة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعانى الملاعب المفتوحة بالإسماعيلية من الإهمال وتكدس تلال القمامة بجميع أنحاء مدينة الإسماعيلية، ما أدى إلى هجر الشباب لها وتحولها لساحات لإلقاء القمامة.

ورصدت «المصرى اليوم» مشاهد من تلك الملاعب المفتوحة المهجورة فى منطقة حى ثالث الإسماعيلية والتى تحولت إلى مقلب للقمامة حسب قول الأهالى، ورغم استغاثات المواطنين والشباب منهم لوزير الشباب ومسؤولى المحافظة لكن أحدا لا يستجيب.

ويؤكد رامى عبدالحكم من شباب منطقة الشيخ زايد أن هناك 3 ساحات للملاعب المفتوحة مهجورة ولا توجد بها أى خدمات ولم تصل لها أيادى المسؤولين إطلاقاً، مطالبا وزير الشباب، د. أشرف صبحى، بزيارتها حتى يرى الإهمال على الطبيعة بنفسه.

ووصف محمود عبدالعاطى، طالب بكلية التجارة بجامعة القناة، ترك الملاعب المفتوحة بهذه الحالة من الإهمال بالمهزلة، وأكد أنه فى الوقت الذى يطالب فيه الرئيس السيسى برعاية الشباب والموهوبين نجد هذا المشهد الذى يمثل نقطة سوداء فى مدينة الإسماعيلية لا تليق بها،

بينما شددت رضا هادى محمد، ربة منزل، على ما وصفته بسلبية المسؤولين والمحافظ، مؤكدة أنها طالبت المحافظ فى أحد المؤتمرات بالاهتمام بالساحات وعودة الحياة للملاعب المفتوحة دون جدوى.

من ناحيته كشف اللواء أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، عن تقديمه بيانا عاجلا بالبرلمان حول 12 ملعبا مفتوحا بأنحاء مدينة الإسماعيلية تعانى الإهمال موجها الشكر للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، الذى قرر استدعاء مسؤولى المحافظة لاستجوابهم حول البيان وسرعة التدخل لوضع حلول عاجلة وقال أشرف إن الإسماعيلية تعانى أزمة حقيقية فيما يتعلق بالملاعب المفتوحة وتجاهل المسؤولين بالمحافظة.