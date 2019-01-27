شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضم ميدو جابر.. المقاصة يعلن جاهزية أنطوى وفوافى لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مسئولو نادى مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع ميدو جابر، لاعب وسط الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وشهدت الساعات الماضية تكثيف المفاوضات من النادى الفيومى مع الأهلى لضم اللاعب، وطلب الأهلى فى البداية الحصول على 9 ملايين جنيه قبل أن تُسفر المفاوضات عن تخفيض المبلغ لـ6 ملايين جنيه. كانت «المصرى اليوم» قد أنفردت فى عدد أمس باقتراب اللاعب من المقاصة.

فى نفس السياق، أكد محمد مجد، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، أن ميدو جابر أصبح لاعبا بفريق المقاصة، ضمن مجموعة يسعى الفريق الفيومى للتعاقد معهم قبل غلق فترة القيد الشتوية لتعزيز صفوف الفريق وسد النقص فى بعض المراكز.

من ناحية أخرى، رفع الجهاز الفنى، بقيادة طلعت يوسف، حالة الطوارئ القصوى داخل صفوف الفريق، استعداداً لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

ويأمل يوسف ولاعبوه فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر لتعويض خسارته الجولة الماضية أمام الأهلى. من جانبه، شدد المدير الفنى على صعوبة مباراة الغد خصوصا أنها تأتى أمام فريق قوى نجح فى اعتلاء الصدارة من بداية الدورى، فضلا عن كونه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين. وقال: هدفنا فى المقاصة هو استعادة الانتصارات والحفاظ على فرص احتلال المركز الثالث، بعد الخسارة أمام الأهلى، ومحو الصورة السيئة التى ظهر بها اللاعبون وأدت للخسارة بثلاثية نظيفة. فيما كشف وليد هويدى، مدير الكرة، عن جاهزية جون أنطوى وفوافى لمباراة الزمالك بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التى حرمتهما من التواجد أمام الأهلى.