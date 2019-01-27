شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض ضم حارس مرمى ويغلق ملف الصفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أغلق مجلس إدارة نادى الزمالك ملف الصفقات الشتوية بعد فشل ضم محمد مجدى «قفشة» من فريق بيراميدز، نتيجة تمسك مسؤولى ناديه به، واكتفى المجلس باللاعبين المتواجدين بعد ضم المغربى خالد بوطيب وأحمد سيد «زيزو» خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. كما رفض المجلس ضم حارس مرمى جديد خلال الفترة الحالية، مكتفيا بوجود الحراس الثلاثة الحاليين: محمود عبد الرحيم جنش، وعماد السيد، وعمر صلاح، وأكد المجلس أن الفريق لا يحتاج لحراس فى الوقت الحالى، وأثنى على مستوى عماد السيد الذى شارك فى مباراة بيراميدز الماضية بعد غياب طويل وظهر بشكل جيد، على الرغم من الضغوط الكبيرة التى تعرض لها خلال الفترة الماضية، نظرا لصعوبة وقوة المباراة، كما أشار المجلس إلى أن الفريق يمتلك حاليا أفضل حارس مرمى فى مصر وهو «جنش»، بالإضافة لعماد السيد الذى يعد حارسا كبيرا، كونه أحد أبناء النادى، بالإضافة إلى عمر صلاح الذى سيكون مستقبل حراسة المرمى فى مصر وليس فى نادى الزمالك فقط. يأتى هذا فيما وجه رئيس النادى إنذاراً أخيراً لمحمود عبدالرحيم جنش، حارس المرمى، بعدم الخروج عن النص والانسياق وراء الاستفزازات سواء من لاعبى المنافس أو الجماهير، لتفادى تكرار إيقافه الذى حرم الفريق من جهوده فى فترة مهمة وحاسمة وفاصلة فى مسيرة الفريق.

وطالب رئيس النادى «جنش» بأن يكون على قدر المسؤولية والتحلى بالثبات الانفعالى بصفته قائدا للفريق، وأن مجلس الإدارة لن يقبل بأى شكل من الأشكال افتقاد الفريق جهوده، بسبب دخوله فى مشادة مع لاعب فريق منافس، مؤكدا أن الفريق تأثر بغيابه أمام بيراميدز، وهدد رئيس النادى بتوقيع عقوبات مغلظة ضد جنش أو أى لاعب سيتم إيقافه دون مبرر أو داع، معلنا تمسكه بتطبيق العقوبة التربوية التى قررها المجلس على حنش بخصم جزء من مستحقاته بعد طرده أمام الاتحاد السكندرى.

من ناحية أخرى، عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، جلسة مع كريستيان جروس، المدير الفنى، لإبلاغه بغلق ملف الصفقات فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، كما تحدث معه عن ضرورة إعطاء الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا الفترة الماضية تدريجيا حتى لا يتكرر ما حدث مع عماد السيد الذى شارك فى مباراة بيراميدز بعد غياب طويل.

فى نفس السياق، عقد «جروس» جلسة مع اللاعبين على هامش مران أمس، تحدث خلاله عن أن جميع اللاعبين سيحصلون على فرصة تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وأن ما كان يعوق ذلك هو ضغط المباريات التى تعرض لها الفريق، والذى أجبره على الحفاظ على القوام الرئيسى للفريق حتى لا يحدث خلل، خصوصا أنه يسعى لتجميع أكبر عدد من النقاط فى ظل المنافسة الشرسة على لقب الدورى. ووعد «جروس» اللاعبين الذين تواجدوا فى المباريات الفترة الماضية وابتعدوا عن الصورة مرة أخرى، أمثال مصطفى فتحى، وأيمن حفنى، وحميد أحداد، ومحمود عبدالعزيز، وبهاء مجدى بالعودة مرة أخرى للصورة خلال المباريات المقبلة شرط الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.

من ناحية أخرى، يدخل الفريق معسكراً مغلقاً، اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة مصر المقاصة غداً، فى الجولة الـ20 لبطولة الدورى العام، وقام «جروس» خلال الأيام الماضية عقب مباراة بيراميدز بتجهيز خالد بوطيب، مهاجم الفريق الجديد للمباراة، ووعد بإعطائه الفرصة الكاملة، ويدرس «جروس» الدفع باللاعب فترة كبيرة فى المباراة، لإظهار قدارته والدخول تدريجيا مع الفريق.

فى شأن مختلف، تسافر بعثة الفريق الخميس المقبل إلى كينيا، استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا الكينى فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة لبطولة الكونفيدرالية، .