شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفتح خزائنه لضم الفرعون المصرى بعد نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير عالمية عن اهتمام نادى برشلونة بالتعاقد مع النجم المصرى، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة «لاجازيتا» إن ايرنيستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة، يتابع باهتمام أداء ونتائج محمد صلاح مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى.

ووضع المدير الفنى لبرشلونة محمد صلاح على رأس قائمة التعاقدات الصيفية المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حال نجاح «الفرعون المصرى» فى حصد لقب هداف الدورى الإنجليزى للموسم الثانى على التوالى سيتم التعاقد معه من قبل نادى برشلونة مهما كلفت الصفقة خزينة النادى.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الموسم الحالى برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين عن الجابونى أوباميانج، لاعب أرسنال، كما نجح فى حصد لقب الهداف الموسم الماضى برصيد 32

هدفا وبفارق هدفين أيضاً عن هارى كين لاعب توتنهام.

ويحظى الفرعون المصرى باهتمام كبير من جانب أكبر الأندية فى أوروبا، بعد تألقه اللافت للنظر مع الريدز، وعلى الرغم من التكهنات الإعلامية، التى أشارت من قبل إلى رغبة برشلونة وريال مدريد فى ضم «مو»، إلا أن اللاعب يرفض التعليق عليها لرغبته فى التركز مع فريقه واقتناص لقب بطولة الدورى العام، التى يتصدرها فريق ليفربول، ويسير بنجاح كبير منذ بداية الموسم.

وفاز صلاح مؤخراً بجائزة أفضل لاعب فى القارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى، وهو ما وضعه بين مصاف الكبار فى عالم كرة القدم.

من جهة أخرى، أنهى فريق ليفربول معسكره فى إمارة دبى بالإمارات، استعداداً لمواجهة ليستر ستى، المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب الأنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الإنجليزى.

وعدد يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، فوائد المعسكر القصير، الذى خاضه فريقه فى إمارة دبى الأسبوع الماضى، قائلاً: «توقيت هذا المعسكر مهم بالنسبة لنا، خاصة أنه يأتى بعد الفترة من أول ديسمبر وحتى منتصف يناير، التى دائمًا تكون مزدحمة بالمباريات لكل الفرق».

وواصل: «لقد شاهد الجميع مباراة تشيلسى وتوتنهام وكذلك مباراة مانشستر سيتى، ونعلم جميعًا أنهم سيخوضون مباريات أخرى فى نهاية الأسبوع، ولذلك هى فترة صعبة لكل الفرق».

وشدد: «لقد رتبنا هذا المعسكر للم شمل الفريق من جديد ورفع مستوى كل اللاعبين، فهناك بعض اللاعبين الذين لعبوا معظم المباريات والبعض الآخر الذين لم يشاركوا فى المباريات كثيرًا أو كانوا مصابين. لقد كانت 4 أيام مثمرة بالنسبة لنا، وسنرى كيف ستكون نتيجة ذلك المعسكر فى المستقبل».

وأتم: «للأسف، تشكيلتنا ليست كاملة، فلايزال بعض اللاعبين بعيدين عن الملاعب بسبب الإصابات المتعددة، ولكن الصورة ليست قاتمة، فالبعض الآخر قريبون من العودة مرة أخرى كأليكس تشامبرلين وريان بروستر. من ناحية أخرى، لايزال أمام جو جوميز بعض الوقت للعودة لكامل لياقته، وبالنسبة للآخرين، فسنتابع حالتهم بشكل يومى. لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين».