الدنمارك تهزم النرويج 31 /22 و تحصد لقب كأس العالم لكرة اليد

نجح منتخب الدنمارك لكرة اليد فى الفوز على النرويج فى نهائى كأس العالم بالدنمارك بنتيجة 31 /22 ليحصد اللقب.

كان منتخب مصر لكرة اليد إحتل المركز الثامن بالخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 36 / 31 فى لقاء تحديد المركزين الـ 7 ، 8 بينما حصل منتخب فرنسا على الميدالية البرونزية بالفوز على ألمانيا 26 /25 .

أقيمت هذه البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسى، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التى صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائى، ثم يلتقى الفائزان فى المباراة النهائية.

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